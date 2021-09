De acuerdo con una encuesta realizada por la red social Facebook a principios de este año en conjunto con el programa de Yale sobre Comunicación del cambio climático, se reveló que más de seis de cada 10 personas en los lugares encuestados están interesadas en información relacionada con el cambio climático.

Confiados en los resultados de la encuesta y en línea con un estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) donde se destaca que las acciones tomadas por la sociedad en estos momentos ayudarían a estabilizar el aumento de las temperaturas, Facebook anunció una serie de medidas que involucran a la comunidad dotándola de información confiable y reduciendo la información falsa sobre este tema, entre las que se encuentran:

Ampliación del Centro de Información sobre ciencia climática

El año pasado fue lanzado el Centro de Información sobre ciencia climática en cuatro países para conectar a las personas con información sobre el cambio climático basada en información científica. Desde entonces, abarca 16 países y ha alcanzado más de 3.8 millones de seguidores y más de 100,000 visitas diarias.

En este año además de brindar información oficial ha agregado más funciones para informar mejor a la comunidad sobre el tema, cambiando también el nombre a Centro de Ciencia Climática con nuevos módulos como un cuestionario hecho en colaboración con el IPCC para evaluar su conocimiento sobre el cambio climático y una función que brinda información sobre crisis relacionadas al medio ambiente, empezando por los incendios forestales.

Nuevas medidas para combatir la información falsa sobre cambio climático

Han implementado nuevas medidas para brindar información confiable sobre el medio ambiente, reduciendo así la información falsa sobre el tema, anunciaron un programa de subvenciones, administrado por la Red Internacional de Verificadores de Datos, para apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir información falsa sobre el cambio climático.

A través de la inversión de 1 millón de dólares para propuestas que promuevan alianzas entre verificadores de datos, expertos en medio ambiente y otras organizaciones se apoyarán proyectos que se enfoquen en combatir información falsa sobre el medio ambiente.

Además, considerando la opinión de expertos de comunicación sobre el medio ambiente del Programa de Yale sobre Comunicación del Cambio Climático, la Universidad de Cambridge y la Universidad Monash, se agregan nuevos hechos a la sección de Datos comprobados sobre el cambio climático del Centro de Información sobre ciencia climática, como que “El nivel del mar han aumentado un promedio de 20 centímetros en todo el mundo desde 1880” y que “La forma en la que los científicos predicen cambios en los patrones climáticos ha demostrado ser confiable”. Estos datos desmienten mitos comunes y brindan información confiable, proveniente de organizaciones líderes especializadas en medio ambiente.

Destacan voces que hablan del cambio climático

A partir de la Semana del Medio Ambiente, del 20 al 26 de septiembre, destacarán a creadores y activistas que generan consciencia sobre el cambio climático a través de las aplicaciones de Facebbok, además se lanzará un video especial sobre comida sustentable con Sydel Curry-Lee en Facebook Watch. En Instagram se destacará a un número de creadores y a activistas en Facebook para inspirar e informar a otras personas. Asimismo, continuará el apoyo a la serie Say It With Science en Facebook, en la cual la Fundación de la ONU y el IPCC reúnen científicos y jóvenes activistas para que presenten las últimas noticias sobre ciencia climática a la comunidad.

Finalmente la red social destaca su compromiso de inspiración con la sociedad para combatir el cambio climático, desde las 6 millones de personas que forman parte de al menos uno de los grupos de Facebook dedicados a proteger el medio ambiente, hasta los 3.5 millones de personas que han recaudado más de 130 millones de dólares para causas medioambientales en Facebook e Instagram.