Buenos Aires, Arg. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ya ha dado pie a inversiones en el sector de aerolíneas por lo que su cancelación enviaría una señal negativa a los que buscan invertir y para ejemplo está el caso de Delta y su inversión en Aeroméxico, afirmó el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid.

“¿Creen que Delta hubiera invertido en Aeroméxico no sabiendo que habría un nuevo aeropuerto? Hay inversiones que se han hecho porque se cree que México va a seguir creciendo, en el momento en el que haya duda, dirán ‘ahí nos vemos’. Si ven que no es confiable y que las inversiones no se respetan, hay también muchos proyectos en otras regiones, a donde se podrían ir las inversiones”, destacó.

Además, el NAIM debe verse también como una atracción turística en sí misma y como un proyecto que también es clave para que la aviación mantenga un crecimiento constante; “va más allá de un centro logístico. Más de la mitad de los ingresos de un aeropuerto es por las tiendas, el comercio”. Entrevistado en el marco de la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el titular de la Sectur señaló que el NAIM es una decisión que ya tomó este gobierno, después de mucho tiempo de análisis tomando la información de estudios internacionales. “Tomamos la decisión y la instrumentamos. Se han licitado ya 70% de las obras. El gobierno tiene la obligación de informar, pero de sentarse a discutir con alguien ya no, porque eso ya ocurrió.”.

Recordó que 68 millones de pasajeros aterrizan al año en México, 60% más que al inicio de la administración. “No es un negocio de ricos; las clases medias han crecido y están viajando. De esos 68 millones, 30% llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aviación en México seguirá creciendo por lo que necesitarán aeropuertos. Si tú frenas ese crecimiento, estás frenando 30% de la aviación del país”. De la Madrid dijo que tuvo la oportunidad de reunirse con el director del aeropuerto de Dubai (que maneja 90 millones de aterrizajes al año y conecta a 247 ciudades del mundo). “Le pregunté: ¿Qué es mejor: tener uno o dos aeropuertos? Me respondió: Enrique, es mejor tener uno grande que dos pequeños, es más eficiente. Un aeropuerto es transformador de un país. Ustedes en México tienen una ubicación maravillosa. Son un hub natural”.

abrirán 44 hoteles cada una: sectur

Marriot y Hilton siguen en expansión en México

Buenos Aires, Arg. Inversionistas del sector turístico mantienen su interés a largo plazo en México. Como ejemplo están cadenas hoteleras como Marriot, Hilton y Hyatt, informó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

“Me reuní con gente de Hilton y Marriot y me informaron que construirán más hoteles en el país (44 más cada uno). Los mexicanos no nos creemos que somos un país de clases medias, estos hoteles no están abriendo nada más en la categoría de lujo. Estos grandes hoteleros ven a México como un gran mercado, un gran optimismo y todos están invirtiendo”, pronunció en entrevista.

En el marco de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus sigla en inglés) De la Madrid se reunió también con directivos de la aerolínea Emirates. “Desde hace tiempo queremos que llegue, pero le tendremos que dar un empujón más fuerte porque necesitamos acceder primero al mercado de la India y Asia”.

“Hemos logrado traer más vuelos de otras partes del mundo. La parte de la aviación es clave y esto debe complementarse, como lo comentó el expresidente Calderón, con una política más práctica e inteligente de reducir los requisitos de vida de muchos países. Tienes vuelos y también pasajeros”.

Respecto al anuncio del mandatario Enrique Peña Nieto en el Tianguis Turístico sobre que México escaló a la sexta posición en llegadas de turistas internacionales, De la Madrid opinó que el reto ahora será mantenerse en dicho sitio.

Otro reto es mejorar en divisas turísticas, “andamos como en el número 15. Creo que una buena meta es tratar de estar en los primeros 10 países en captación de ingresos”. (Karina Hernández / Enviada)

karina.hernandez@eleconomista.mx