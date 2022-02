Blanca de la Serna, meteoróloga observadora del Seneam, asegura que, por primera vez en México, en una torre de control, la del AIFA, estará una persona con ese puesto ocupando un lugar.

“Normalmente el meteorólogo está en una oficina donde se prestan servicios de información de vuelo. Sin embargo, hay aeropuertos pequeños donde el controlador de tránsito hace las funciones de meteorólogo. Por ejemplo, en Chetumal pasa eso”, explica.

En su jornada laboral realiza informes meteorológicos cada hora que se usan para tomar decisiones de operación. En códigos deja constancia de las condiciones que surjan al momento (lluvia, tolvanera o incendios en la periferia, por ejemplo).

“Nuestra actividad es vital. En Seneam no hay operaciones aeronáuticas hasta que se emite el informe METAR. Hay estaciones que no tienen actividad las 24 horas (como Aguascalientes), pero no pueden salir si previamente no hay un reporte que declare las condiciones meteorológicas”, dijo.

La observadora se muestra gustosa de poder hacer su trabajo desde las alturas, en la torre, a donde llega en elevador y luego tras subir algunos escalones. No es un tema de regulación, pero sí de eficiencia al poder tener un amplio paisaje tras los vidrios.