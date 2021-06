El gobierno de Joe Biden ordenó el miércoles la prohibición de las importaciones estadounidenses de un material de panel solar clave de Hoshine Silicon Industry Co, con sede en China, por acusaciones de trabajo forzoso, dijeron dos fuentes informadas sobre el asunto.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos restringió por separado las exportaciones a Hoshine, otras tres empresas chinas y el Cuerpo de Construcción y Producción paramilitar de Xinjiang (XPCC), diciendo que estaban involucrados en el trabajo forzoso de los uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang.

Las otras tres empresas agregadas a la lista negra económica de Estados Unidos incluyen Xinjiang Daqo New Energy Co; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co; y Xinjiang GCL New Energy Material Co, parte de GCL New Energy Holdings Ltd.

El Departamento de Comercio dijo que las empresas y XPCC "han estado implicadas en violaciones de derechos humanos y abusos en la implementación de la campaña china de represión, detenciones arbitrarias masivas, trabajos forzados y vigilancia de alta tecnología contra grupos minoritarios musulmanes”.