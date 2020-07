Las organizaciones sindicales en el país podrán mantener sus actividades de manera normal, sin tener que realizar cambios en sus directivas o tener que modificarlas como decisión de los trabajadores, entre otras razones porque no hay condiciones sanitarias para llevar a cabo asambleas.

Así lo dio a conocer la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, quien detalló que se emitirá un acuerdo para que las Tomas de Nota —reconocimiento oficial de los sindicatos— se mantengan vigentes hasta que haya posibilidades de para realizar asambleas democráticas

“Hay varios sindicatos que están por concluir sus directivas, sólo que ahora estamos en esta situación que no permite que se realicen las asambleas, por ello va a haber un acuerdo que va a salir en estos días, por parte de la Secretaría del Trabajo, para que se sigan reconociendo las directivas actuales, hasta en tanto existan condiciones de realizar las asambleas”, informó la funcionaria.

En ese sentido, si no se cumple con los nuevos requerimientos de la reforma laboral que contempla, voto personal, directo, libre y secreto, no tendrán dificultad los sindicatos para seguir operando, pues “como no existe todavía la posibilidad de realizar estas asambleas, va a haber una especie de prórroga de reconocimiento, que se mantiene la misma toma de nota, en tanto se puedan realizar estas asambleas”.

Los principios democráticos de la Reforma, no solo a la Ley Federal del trabajo del año pasado, sino incluso de la reforma Constitucional de 2017 establecen principios claros.

Por un lado, es esta parte de la votación, es decir todas y todos los trabajadores tienen derecho a votar, ya no puede haber esta intermediación que había a través de delegados. Ahora el voto debe ser directo y secreto.

Antes de que entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, agregó, le compete a la Secretaría del Trabajo esa vigilancia, por lo cual “nosotros tenemos que garantizar que estos principios democráticos realmente se cumplan”.

Lo anterior, para aquellos sindicatos que ya modificaron sus estatutos, “el 85% de los sindicatos que tienen registros federales ya cambiaron sus reglas internas y ya las adaptaron a la nueva legislación. No solo es el respeto a la propia Ley Federal del Trabajo, sino a sus reglas internas que ya establecen estos principios democráticos”.

En caso de no respetar estos principios, se corre el riesgo que no sea reconocida la nueva dirigencia. Por lo tanto, es totalmente obligatorio el dar cumplimiento a estos puntos específicos.