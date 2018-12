De acuerdo con el Informe Anual Unicef México 2017, dos de cada 10 niños y niñas menores de cinco años en zonas rurales presentan desnutrición crónica; además, la desnutrición afecta en mayor medida a uno de cada cuatro niños y niñas que viven en hogares indígenas. Por esta razón, Amway y Un Kilo de Ayuda (UKA) se unieron para llevar a cabo un programa único enfocado en darles una alimentación saludable y completa a niños de seis meses a cinco años para que puedan desarrollarse adecuadamente. Dalia García, directora de Comunicación de Amway, mencionó que la iniciativa comenzó porque “Amway siempre se ha enfocado en ayudar a la gente a vivir mejor. Así, buscamos la manera de contribuir y generar un impacto positivo en las comunidades en las que nos encontramos. La historia con Un Kilo de Ayuda es muy especial porque en México fuimos pioneros de un programa que ahora es global. Empezamos en el 2009 cuando, a través de la marca de nutrición Nutrilite, creamos un suplemento alimenticio de micronutrientes en polvo, desarrollado en granjas con certificación orgánica ubicadas en Brasil”.

En los primeros años, la iniciativa se llamó Little Bits (Pequeños Bocados) y sólo se llevó a cabo en México, donde beneficiaron a 150 niños. Dalia García comentó que la alianza con UKA en México se dio “desde el momento cero, debido a que son un aliado perfecto; ellos proporcionan el modelo integral que necesita el programa para ser exitoso y Amway aporta la nutrición, para lograr la salud óptima de los niños”. En el 2013-2014 se llamó Cuenta con Cinco, que fue cuando la campaña se hizo global. Ahora bien, el suplemento está almacenado en una caja con 30 sobres de 1 gramo; cada sobre aporta 15 vitaminas y minerales esenciales para la primera infancia, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se debe consumir un sobre al día combinado con cualquier alimento o bebida; el polvo no aporta sabor, ni color, ni consistencia. Además, otra de las cualidades es que los ingredientes son derivados de las plantas, por lo que poseen una variedad de fitonutrientes.

Gracias a la colaboración de UKA, en la última campaña, que fue del 2016 al 2018, cerraron con una cifra de 4,200 niños por año. La meta a corto plazo del 2018-2020 es abarcar a 14,000 niños que están dentro de la red de UKA en todo el país. Dalia García comentó que se enfocaron en niños de seis meses a cinco años porque “la primera infancia es muy importante, pues los primeros mil días de vida de un niño son fundamentales para su desarrollo. Entonces, cada niño que no recibe la nutrición adecuada y no se desarrolla es alguien que ya truncó su potencial”. Por último, Dalia García explicó que el éxito de esta iniciativa se debe a que siempre intentan dar lo mejor como empresa; además, “buscamos organizaciones no gubernamentales para distribuir este producto. Es una mancuerna, no es trabajar solos, sino una red 360 que debe rodear a las familias, los cuidadores, la empresa, las ONG y los empresarios de Amway que nos ayudan a fondear este programa”.

