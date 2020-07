Con el rechazo público del presidente Andrés Manuel López al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sumado al abandono de las obligaciones con las instancias que lo conforman, pone en duda si México tendrá la capacidad de cumplir con los compromisos anticorrupción asumidos con el Tratado México, Estados Unidos Canadá (T-MEC), cuestionó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“No sólo el Poder Ejecutivo ha sido omiso en fortalecer las instituciones anticorrupción, el Poder Legislativo no ha podido armonizar nuestros SNA al nuevo Tratado. Un ejemplo: no existe en el país una ley general de protección a los denunciantes. Sin esta ley, la lucha anticorrupción no puede comenzar, ya que sin denuncias no puede haber sentencias”, denunció el empresario.

El pasado primero 1 de julio entró en vigor el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, el cual contiene un capítulo anticorrupción cuyo propósito es reforzar el combate a la corrupción en los países que lo integran, refirió

Este capítulo compromete a México a combatir prácticas y actos de corrupción, a sancionar a funcionarios públicos que incurran en este delito, a adoptar programas de cumplimiento con base en mejores prácticas y a fortalecer la cooperación entre las autoridades de los tres países

No obstante, actualmente sólo existe un sitio web de denuncias habilitado por la Secretaría de a Función Pública (SFP), mismo que ha estado suspendido en los últimos meses.

kg