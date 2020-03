El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que "sin regateos" enfrente y actúe decididamente el problema del coronavirus, a fin de combatir los efectos, a través de un ejercicio fiscal coordinado sin que impliquen costos en la materia.

A través de una carta enviada al Jefe del Ejecutivo y previo a sesionar el Consejo de Salubridad general, el presidente de la industria nacional sentenció que "la ortodoxia no funcionará, se requiere una visión integral que atienda la realidad mexicana". "El problema ya llegó al desempleo, por lo que existe un alto riesgo de que eso detenga al consumo y conduzca, por lo tanto, a una recesión", alertó.

Los industriales reconocen que el país se enfrenta a un problema económico y financiero; que no existe la capacidad financiera para crear programas de apoyo como los instrumentados en Estados Unidos, Europa y China; y que la inyección financiera de la FED no ha tenido éxito. No obstante, la pandemia del Covid-19 que nos empieza a afectar.

Cervantes se pronunció porque el gobierno refuerce la protección y seguridad de las unidades de transporte en todas las carreteras e infraestructuras de transporte a nivel nacional; que destrabe la inversión privada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, mediante la simplificación de trámites y expedición de licencias de construcción; y sobre todo establecer una mesa de concertación de alto nivel para evaluar semanalmente el entorno económico y los riesgos que existen.

En tanto, el líder de la Concamin urgió a las autoridades hacendarias a facilitar la devolución de saldos a favor del IVA y el otorgamiento de permisos IMMEX; que la banca de desarrollo reactive el factoraje, con líneas suficientes a través de todo el sistema bancario, así como desarrolle mecanismos ágiles de financiamiento para mantener los flujos operativos de las empresas.

Mientras que se garantice el pago de los gobiernos a sus proveedores, tanto el federal como los estatales y municipales.