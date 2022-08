Con votaciones laborales definirán esta semana ruta de queja laboral de VU Maniufacturing y el contrato colectivo de trabajo de VW

El próximo 31 de agosto se realizarán dos procesos de votación laboral, por un lado, VU Manufacturing decidirá sobre el sindicato que los representará; y los de trabajadores de Volkswagen de México, avalarán o no el convenio de su contrato colectivo de trabajo.

La empresa VU Manufacturing fue señalada por el gobierno de Estados Unidos por denegar el derecho de los trabajadores a organizarse libremente en un sindicato, lo que derivó una quinta queja. En ese sentido, se espera que el gobierno de México presente su respuesta de “remediación” una vez que concluyan las votaciones.

Se trata de la participación de aproximadamente 400 trabajadores que laboran el VU Manufacturing en Piedras Negras, Coahuila; y dadas las condiciones en las que se presenta este proceso -tras la queja- se tendrá la participación de funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quienes vigilarán todo el proceso.

Asimismo, una vez que se instalen las urnas se espera también la participación de observadores del Instituto Nacional Electoral y de la Organización Internacional del Trabajo, ya que se trata de “un proceso sin precedentes que viene a romper una estructura corporativa, de los sindicatos de la CTM. Esperamos que sea un proceso muy transparente”, manifestó Julia Quiñones, directora del Comité Fronterizo de Obreras y Obreros.

El pasado 19 de agosto, las dos organizaciones sindicales que participan en el proceso: la Liga Sindical Mexicana y el Sindicato de Trabajadores del Industria Maquiladora y de la Industria Nacional de Accesorios afiliado a la CTM, junto con la empresa, firmaron un acuerdo para “garantizar el voto libre y secreto de los trabajadores”.

“La empresa se compromete a mantener su neutralidad en este proceso y no intervenir de ninguna forma, a favor o en contra de un sindicato”. En el caso de los sindicatos, “se comprometieron a no coaccionar el voto de los trabajadores dentro y fuera del centro de trabajo, así como a no otorgar dádivas ni intentar comprar el voto de los trabajadores”.

Sindicato de VW deberá demostrar acercamiento con los trabajadores

El Sindicato Independiente de la Industria Automotriz de Volkswagen (SITIAVW), tendrá su segunda oportunidad para avalar el convenio sobre las propuestas, no sólo de incremento salarial, sino del propio contenido del contrato colectivo de trabajo.

Aún cuando tiene 50 este sindicado como independiente, utilizando procesos democráticos, en esta ocasión no lograron -ni por el sí, ni por el no- el aval de la autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la calificación del proceso, toda vez que no se cumplió con la participación del 50% más uno de los trabajadores.

En ese sentido, se espera que, en caso de que la mayoría de los trabajadores se manifiesten por el no, el sindicato buscaría nuevamente una negociación con la empresa. Siempre y cuando la compañía esté en condiciones de dar algo más para modificar ese convenio previo y acordar uno nuevo para volver a someterlo a la consulta. Si la Volkswagen no está en condiciones y no es posible negociar, entonces se haría válido el derecho a huelga para el próximo 9 de septiembre.

