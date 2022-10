ASF observa "deficiencias" en uso del presupuesto para implementar la reforma laboral

El uso presupuestal de 431 millones 963,000 pesos del programa "Subsidios a las entidades federativas para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral" que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 2021 tiene deficiencias, determinó en la operación, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las deficiencias que señaló la ASF en el programa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 son que las entidades federativas no se inscribieron en la plataforma electrónica y en el tiempo establecido, todos los documentos para acceder al subsidio; asimismo, no se verificó que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cumplieran con los requisitos fiscales, ya que en la revisión de 57 de estos, correspondientes a la adquisición de bienes de tecnologías de la información, no contenían la descripción del número de serie.

Respecto del estado de Puebla (Centros de Conciliación) no contó con un sistema informático para el control de los bienes y registros en los que se validen las fechas de entrada y de salida de los bienes, así como las existencias de los mismos.

Además, se encontraron bienes sin etiqueta con el número de inventario, y 57 bienes sin utilizarse y no se acreditó la instalación de 40 licencias de Office.

En tanto, por lo que corresponde al estado de Baja California, 138 bienes, por un monto de 1,921.4 miles de pesos, se encontraron sin uso en las instalaciones de los Centros de Conciliación y en los Tribunales Laborales Locales; los “Resguardos de Activo Fijo” no incluye el número de serie de los bienes, y el “servidor de aplicaciones”, por un monto de 442.3 miles de pesos, no se encontró instalado.

Cabe destacar que la implementación de la reforma laboral se realizó en tres etapas; y cuya cuenta pública de 2021 correspondió a la segunda etapa en la que participaron 11 entidades federales: Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo; además de los estados de Baja California Sur y Guerrero a nivel federal.

La Auditoría Superior de la Federación informó que se determinaron 12 resultados, de los cuales, en siete no se detectaron irregularidades y los cinco restantes generaron: 8 recomendaciones y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En octubre de 2022 entró la tercera y última etapa de la reforma laboral; ya tiene hasta ahora 151 Centros de Conciliación Laboral, con la participación de 763 conciliadores; hay 148 tribunales laborales a nivel federal, con 305 jueces.

