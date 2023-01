AMLO presenta puente atirantado del Tren Maya

Cancún, QR. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó este fin de semana la maqueta del puente atirantado que se propone construir para elevar la vía del Tren Maya y salvar la cueva Garra del Jaguar en el municipio de Tulum, que contiene ríos subterráneos, grutas inundadas y un cenote.

La explicación de la obra estuvo a cargo del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, quien detalló que el puente o viaducto tendrá una longitud total de 290 metros.

Además, se construirán senderos hacia la parte sur de la estación Playa del Carmen, a la altura de Puerto Aventuras que abarcarán cuatro sitios arqueológicos: Paamul 2, la cueva Garra de Jaguar, la Cueva de las Manitas y la Cueva Ocho Balas.

López Obrador aseguró que el proyecto del puente atirantado del tramo Tulum-Cancún es una muestra que la ingeniería utilizada posee dimensión ecológica y cultural.

“Significa la protección de ríos subterráneos, de cuevas, cenotes y se está librando, protegiendo de verdad, no de manera demagógica el medio ambiente”, abundó.

“Acá cerca están algunos que se oponían al Tren Maya y que destruyeron todo, hicieron ríos subterráneos artificiales, tienen adentro de sus terrenos (…) no solo se dedicaron a crear bancos de material y llevarse grava a Estados Unidos, pero tienen hasta sitios arqueológicos”, agregó.

Permisos

Organizaciones ambientalistas alertan que tanto el puente como los pilotes sobre los que estará sostenida la vía del tren no está previstos en la Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 5 sur del Tren Maya, lo cual por sí mismo constituye una violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, la cual establece que no se podrán realizar obras que no estén detalladas en el proyecto autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Aunque promovieron un amparo, los jueces se negaron a conceder la suspensión de las obras, alegando que no se demuestra que con la ejecución del proyecto en el tramo autorizado, se pudiera ocasionar un daño inminente e irreparable al medio ambiente, pues así lo constata la autorización ya otorgada por Semarnat.

Pese a ello, los ambientalistas indican que la propia Semarnat en la autorización de impacto ambiental establece condicionantes claras para impedir que durante la ejecución del proyecto se afecten cavernas, cenotes, cuevas ni ríos subterráneos, sin embargo, el plan presentado por López Obrador basado en el hincamiento de pilotes a través de las abundantes cuevas del Tramo 5 contradicen las condicionantes y son una clara violación a la legislación ambiental.

Derivado de ello, indican que de acuerdo con expertos, el Tramo 5 del Tren Maya afectará a los sistemas subacuáticos más extensos e importantes del mundo, conocidos como Dos Ojos- Sac Actun, el cual tiene una longitud total de 371,958 km, que se conectan con las más de 70 cuevas, cavernas, cenotes y ríos subterráneos que alimentan el acuífero de Quintana Roo.

estados@eleconomista.mx