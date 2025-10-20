​​​Los 5 ingredientes principales para una ejecución de operaciones confiable durante periodos de alta volatilidad

¿Qué se necesita para operar de manera eficaz? Muchos dirían experiencia, conocimientos o intuición. Pero incluso los participantes del mercado más habilidosos no pueden actuar sin las condiciones adecuadas. La calidad de la ejecución, la transparencia y la estabilidad pueden no ser tan visibles como un gráfico o un indicador, pero permiten a los traders abordar los mercados con claridad, consistencia y control.

Cuando la ejecución falla, hasta las mejores estrategias se pueden desmoronar. Las operaciones se pueden abrir o cerrar a precios que no son lo esperado, los stop loss pueden superar sus límites y los spreads se pueden ampliar justo cuando la volatilidad alcanza su punto máximo. Es por eso que los traders dan tanta importancia a la confiabilidad de su bróker y por qué ellos recurren a Exness, un bróker conocido por proporcionar el tipo de experiencia de trading confiable y sin complicaciones que respalda a los traders cuando más importa.

¿Qué necesitan los traders?

En mercados tranquilos o durante periodos de volatilidad, los traders dependen de cinco ingredientes principales:

Ejecución rápida: las órdenes se deben ejecutar al instante, en especial cuando los precios se mueven en milisegundos. Precisión: las operaciones se deben ejecutar lo más cerca posible del precio previsto, para que las herramientas como los stop loss funcionen según lo planificado. Confiabilidad: las plataformas deben trabajar bajo presión. Los tiempos de inactividad o los retrasos pueden significar oportunidades perdidas o riesgos innecesarios. Transparencia: los spreads y comisiones deben ser claros y consistentes, no estar ocultos en la letra pequeña ni sujetos a cambios repentinos. Control: los traders necesitan la capacidad de gestionar la exposición para mantener el control de sus posiciones y fondos.

Veamos cómo funcionan estos ingredientes en la práctica y por qué son tan importantes durante periodos de volatilidad.

Las brechas se tornan claras solo cuando fallan las plataformas

La desafortunada realidad es que algunas de estas condiciones solo son "visibles" cuando comienzas a experimentarlas, y dolorosamente obvias solo cuando fallan. La ejecución lenta se torna obvia solo cuando da como resultado deslizamiento y oportunidades perdidas. La protección contra balance negativo es relevante cuando la extrema volatilidad empuja una cuenta a territorio negativo.

La confiabilidad de la plataforma puede pasar desapercibida durante meses hasta que el tiempo de inactividad interrumpe una operación indispensable. Es por eso que elegir un bróker con constancia probada es importante. Exness ha desarrollado su reputación al hacer visibles estos elementos desde el principio, ya que comunica las condiciones con claridad y las demuestra a gran escala mediante datos e investigaciones.

Tecnología que marca la diferencia

Para un trader, puede ser un desafío encontrar la "receta" correcta de condiciones para asegurarse de tener la mejor ventaja posible en el mercado. Algunos brókeres pueden ofrecer uno o dos de los cinco ingredientes, pero pocos ofrecen todos en conjunto. Y debido a que estas funciones están interconectadas, la falta de una puede perjudicar al resto. La precisión, por ejemplo, es casi imposible sin una rápida ejecución.

Exness respalda sus condiciones con datos de rendimiento del mundo real. Gracias a su motor de liquidez propio, los clientes tienen tres veces menos deslizamiento que la norma del sector.1 Esta tecnología también permite al bróker mantener tres veces menos stop outs, con el respaldo de su nivel de stop out del 0 %.2 Juntas, estas funciones garantizan que la ejecución se mantenga precisa y las condiciones estables, incluso durante periodos de volatilidad.

Estabilidad de spreads y costos más bajos

Los spreads son otra área en que las condiciones pueden fortalecer o romper una estrategia. Durante las noticias de alto impacto, muchos brókeres amplían los spreads de forma dramática, lo que aumenta los costos en el peor momento posible. Exness, en cambio, ofrece algunos de los spreads más bajos y más estables del mercado.3

Los spreads en oro (XAUUSD) se han reducido en un 20 %4, lo que ayuda a los traders a gestionar uno de los activos refugio en mayor demanda.

Los spreads en USOIL se han reducido en un 69.4 %4, una gran ventaja si tenemos en cuenta la sensibilidad del petróleo a las decisiones de la OPEP+ y las interrupciones del suministro.

Los spreads en índices estadounidenses han bajado hasta un 82 %4, lo que reduce los costos es uno de los mercados con mayor actividad de trading.

Los spreads en BTCUSD se han reducido en un 53 %.5

Los spreads en ETHUSD son un 67 % más bajos que antes, lo que ofrece una ventaja en uno de los activos digitales más volátiles.6

Estas reducciones no son solo números: dan a los traders la confianza de que las condiciones se mantendrán estables incluso durante los picos de volatilidad.

¿Qué sucede si no tienes las cinco ventajas?

Las consecuencias de perder cualquiera de estas condiciones son claras en escenarios del mundo real. Por ejemplo, en las caídas de bitcoin en marzo de 2020 y mayo de 2021, cuando la moneda perdió más del 50 % de su valor cada vez. Los traders que tuvieron una ejecución lenta vieron cómo el deslizamiento amplificaba las pérdidas o disminuía los retornos. Es posible que quienes operaban con brókeres que ampliaban los spreads de manera significativa hayan logrado tener ganancias, pero gran parte de las mismas se habrían visto afectadas por los costos más altos.

Sin estos cinco ingredientes principales (ejecución rápida, precisión, confiabilidad, transparencia y control), las estrategias quedan expuestas. Con ellos, los traders pueden obtener la consistencia necesaria para soportar la volatilidad y seguir operando bajo sus propios términos.

Por eso, debes elegir con cuidado tu bróker y asegurarte de que las condiciones que necesitas para tener éxito son las condiciones que se compromete a ofrecer.

1 Las afirmaciones sobre el deslizamiento tres veces menor se refieren a las tasas promedio de deslizamiento en órdenes pendientes basadas en datos recopilados entre septiembre de 2024 y julio de 2025 para CFD sobre XAUUSD, USOIL y BTC en la cuenta Standard de Exness en comparación con cuentas similares ofrecidas por otros cuatro brókeres. Pueden producirse retrasos y deslizamientos. No se garantiza la velocidad ni la precisión de ejecución.

2 En promedio, Exness tiene tres veces menos stop outs que sus competidores. El análisis cubre las órdenes para abril de 2025, donde se compara el nivel de stop out del 0 % de Exness con el de tres competidores (15 %, 20 %, 50 %). Para normalizar los ratios extremos, los resultados de stop out se han transformado mediante la raíz cuadrada y los valores se han redondeado al número entero más cercano, sin tener en cuenta las condiciones que afectan indirectamente al stop out.

3 Las afirmaciones sobre los spreads estables se refieren a los spreads máximos en XAUUSD, USDJPY, EURUSD y GBPUSD durante los dos primeros segundos tras la publicación de noticias de gran impacto. Esta comparación se ha realizado entre la cuenta Pro de Exness y las cuentas sin comisiones de otros brókeres, sin incluir la comisión del agente, entre el 1 de enero y el 23 de agosto de 2024.

4 La reducción de los spreads se refiere a los spreads de las cuentas Pro, analizados durante la primera semana completa de trading de julio de 2024, en comparación con la última semana completa de trading de agosto de 2025.

5 Los spreads de los CFD sobre BTCUSD en la cuenta Standard se mantuvieron estables en sus niveles mínimos durante el 99.98 % del tiempo, entre el 23 de junio y el 3 de julio de 2025. Las afirmaciones sobre la reducción del 53 % en el spread del BTCUSD se refieren a una reducción del spread en los CFD sobre BTCUSD en las cuentas Pro, que compara los spreads del 8 al 15 de septiembre de 2025 con respecto al promedio de 2024. La afirmación del 79 % de ahorro en BTCUSD se refiere a los spreads máximos de los CFD sobre BTCUSD en la cuenta Pro de Exness, según los datos recopilados del 12 al 25 de mayo de 2025, cuando se comparan con los spreads máximos promedio de los CFD sobre BTCUSD en las cuentas sin comisión más ajustadas de otros ocho brókeres.

6 La afirmación de la reducción del 67 % en los spreads de ETHUSD se refiere a una reducción del spread en CFD sobre ETHUSD en cuentas Standard, al comparar los spreads entre el 22 de junio y el 30 de junio de 2025 con el promedio de noviembre de 2024.