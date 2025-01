"El líder con una visión panorámica fomenta la innovación e impulsa al talento": Pedro Padierna

Los líderes actuales requieren desarrollar una visión panorámica, impulsar al talento y apostar por la innovación. Se dice fácil, pero volverlo realidad es más complicado, por ello Pedro Padierna Bartning, expresidente de PepsiCo Alimentos México creó “La navaja suiza del liderazgo”, un libro en el que comparte una serie de herramientas para los líderes.

El nombre del libro surgió porque su papá regalaba a fin de año una navaja suiza a sus clientes y después Pedro Padierna comenzó a brindarlos a los colaboradores que destacaban en la compañía.

En muy poco espacio tienes muchas herramientas: navaja, sacacorchos, mondadientes, para mí la navaja suiza es una herramienta versátil que puede ser usada en muchas circunstancias”.

En entrevista con El Economista, Pedro Padierna, quien fue presidente PepsiCo México por 30 años y estuvo al frente de Sabritas México y fue creador de los Tazos, comparte algunas herramientas de liderazgo.

Liderar con más de una perspectiva

Ante los constantes cambios, los ejecutivos requieren liderear con una más de una perspectiva; sin embargo, suelen tener una visión de corto alcance.

Los líderes normalmente se centran en resolver un problema específico, pero ese problema muchas veces en realidad está siendo afectado por el entorno”, comenta el experto en liderazgo.

Imagina que estás en una pista de baile, ¿qué se puede observar desde esa perspectiva? Seguramente a la pareja con la que se estás bailando y algunos bailarines o músicos, pero se tiene una mirada limitada. Sin embargo, si subes al balcón seguramente tendrás una vista más amplia y se verá todo en conjunto.

Esta metáfora sirve para entender la necesidad de alejarse un poco de las cosas para entender qué está pasando alrededor, y cómo puede afectar al negocio y encontrar una solución, pero eso solo se logra practicando.

¿Cómo afrontar las situaciones críticas?

“La crisis es como una cebolla, los problemas y las causas van apareciendo”, y si no se tienen estrategias de gestión de crisis difícilmente se podrá salir adelante, comenta Pedro Padierna y recuerda una historia de gestión de crisis en PepsiCo, cuando quemaron tres sucursales y 40 camionetas, lo cual afectaba no solo a la compañía, sino a los trabajadores, quienes no querían ir a trabajar por el temor. Luego de investigaciones se encontró que el crimen organizado pensaba que las camionetas eran espías.

Ante la situación, la empresa estableció una estrategia de gestión de crisis, se crearon manuales y se nombró a un presidente de comité, también se implementaron simulacros de escritorio y en vivo.

“Tienes que saber el nivel de reacción, y solo se logra a través de tener el equipo de trabajo y las diferentes perspectivas (…) No me nombré yo como presidente porque si lo hacía perdía perspectiva”.

Libro Navaja suiza del liderazgo.Especial

Desarrollar líderes y crear planes de carrera individuales

Pedro Padierna puntualiza en que el legado del líder es formar talento y nuevos líderes, por ello es necesario poner enfoque en el desarrollo de los colaboradores, pero gestionarlos de acuerdo a sus aspiraciones.

“Como líderes la tarea está en ser muy claro en el crecimiento de las personas, eso va a lograr el crecimiento del negocio. El legado es dejar líderes que puedan mantener o que hagan sostenible a la empresa, ¿cómo logras eso?; comunicación clara, planes muy específicos y enfocados, mentoría y entrenamiento”.

Cada persona necesita un plan de desarrollo, conocer sus habilidades y objetivos, pero no todos quieren crecer en vertical, hay quienes optan por hacerlo de forma horizontal. “Hay quienes me decían yo no quiero ser director general de la empresa, yo quiero ser un líder funcional de excelencia”, o quienes en su plan de vida no está viajar, entonces ellos no son los candidatos para una posición general manager.

Ese tipo de diálogos es fundamental. Lo hacíamos una vez al año a profundidad, yo veía 30 o 35 líderes más a ese nivel de detalle, conocía sus habilidades, sus deseos”.

Tazos, la innovación que cambió los promocionales

Los Tazos revolucionaron la industria de promocionales a nivel mundial. La idea surgió ante la necesidad de apoyar el crecimiento de la compañía con promociones dentro de la bolsa de botanas.

Luego de una exhaustiva búsqueda se encontró que en Hawái una bebida usaba las tapas de las botellas como discos coleccionables, lo cual adaptaron a México con imágenes de los Tiny Toons.

Pedro Padierna dice que el nombre de Tazos fue inspirado en el juego “taconozo”, que consiste en patear tapas de botellas con el tacón de zapatos. También se diseñó un nuevo juego que formara parte de la campaña, así surgió “Tira, voltea y gana”.

“El fenómeno de los Tazos Sabritas es ejemplo de cómo la innovación puede estimular el mercado. Considero que una de las razones por las que se volvieron tan populares consiste en que ofrecieron una experiencia única a los consumidores”.