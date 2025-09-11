Jim Anderson de Coherent es el campeón de los CEO mejor pagados en el mundo

Los CEO de las empresas no solamente dirigen su compañía, sino que se terminan volviendo su cara también. Esto supone una gran responsabilidad pública, pero también una gran remuneración, por lo menos en las compañías más grandes del mundo. Sin embargo, esto puede variar y algunas compañías pueden sorprender en la lista de los CEO mejores pagados del mundo.

A nivel mundial, Jim Anderson, el CEO de Coherent, es el mejor pago de Wall Street con un salario de 101,497 millones de dólares. Esta es una empresa tecnológica especializada en materiales, componentes y sistemas láser y fotónicos, que se usan en telecomunicaciones, fabricación de semiconductores, industria, medicina e investigación científica.

Anderson es exdirectivo de AMD y de Lattice Semiconductors, donde multiplicó por nueve su valoración entre 2018 y 2024.

En segundo lugar, se encuentra Brian Niccol, el CEO de Starbucks, quien tiene un sueldo aproximado de 95.8 millones de dólares. Con el fichaje del ejecutivo en agosto del año pasado, las acciones del grupo de cafeterías se dispararon 24.5% en Wall Street.

El salario base de Niccol era solamente de 61,538 dólares, pero gracias a una compensación de 5 millones de dólares y opciones sobre acciones cercanas a 90 millones de dólares logran llevar al empresario al segundo lugar.

En tercer lugar, aparece el CEO de GE Aerospace, Larry Culp, cuyo salario está compuesto por opciones sobre acciones de la compañía que están vinculadas a los resultados. El año pasado, Culp facturó 87.3 millones de dólares, donde la mayor parte del paquete estaba compuesta por una compensación única por retención de acciones y otras generosas concesiones de acciones.

El top 5 lo completan los directivos de dos de las empresas más grandes del mundo, Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Tim Cook, CEO de Apple. Sus salarios son 79.1 millones de dólares y 74.6 millones de dólares respectivamente.