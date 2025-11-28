Ideas que no salen a la luz, el riesgo de juntas mal dirigidas

Las buenas ideas fluyen cuando existe un ambiente donde todos pueden expresarse libremente, como ocurre en las lluvias de ideas bien gestionadas. Sin embargo, cuando las reuniones son dominadas por las jefes o se ridiculizan las propuestas de otros, la creatividad se frena de inmediato.

En estas situaciones las juntas se pueden volver silenciosas, los colaboradores prefieren guardar silencio por temor a ser juzgados y aumenta la rotación del personal.

“La gente quiere sentirse escuchada y valorada. Sentir que está aportando y contribuyendo al cumplimiento de metas”, comenta Paola Saucedo, fundadora de The Working Method. Además, explica que cuando un colaborador no cuenta con la seguridad psicológica para participar en las juntas, impacta negativamente en la organización.

En este contexto, el 42% de los trabajadores que siente que no hay seguridad psicológica en las empresas planean renunciar en menos de un año, de acuerdo con el estudio Miedo o apatía, ¿qué impide que los empleados alcen la voz?, realizado por Ipsos.

El rol de los jefes en las juntas

Cuando un jefe lleva a cabo una junta, debe considerar la personalidad de sus colaboradores, puesto que algunos colaboradores suelen hablar más que otros. Paola Saucedo comenta que el rol de los jefes es mantener el equilibrio para que todos puedan participar.

Tienes que impulsar a la gente a hablar, incluso si dentro de tu equipo sabes que tienes a alguien que es dominante; también debes darle el espacio a los introvertidos. La base de un buen equipo es cuando tienen diversas perspectivas, habilidades y opiniones”.

Por otra parte, un error que deben evitar los jefes durante las juntas es buscar ser el centro de atención; sin embargo, el que participen más los superiores que los colaboradores, se debe a tres factores: el tiempo de permanencia, el cargo y la edad.

De acuerdo con el estudio, las personas que tienen entre 35 a 44 años, tienen menos seguridad psicológica, seguido de aquellos que tienen menos de un año en la empresa y los colaboradores, que afirman contar con 59% de seguridad psicológica, a comparación de los líderes de equipo, en el que 70% se siente seguro.

Evita que las buenas ideas se pierdan

México posee 68% de seguridad psicológica, lo que lo posiciona como el país con mayor nivel en Latinoamérica, de acuerdo con Ipsos. Esto quiere decir que seis de cada diez colaboradores pueden expresarse libremente.

Pero no sentirse seguro en el lugar de trabajo provoca que las mejores ideas no salgan a la luz durante las juntas. Para evitar que la innovación se detenga y más personas participen, el rol de los jefes es brindar un liderazgo que transmita confianza.

Para que todos se sientan en confianza para opinar, los jefes deben crear entornos psicológicos seguros, en los que se evite juzgar, regañar o señalar negativamente cuando los colaboradores se expresan.

Una manera de alentar a los colaboradores es apoyar sus ideas, escucharlos y darles retroalimentación, aunado a que los errores se deben gestionar como parte del aprendizaje.