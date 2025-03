¿Cómo ganar antes de que cualquier arancel cambie las reglas?

Era jueves por la noche en Mérida. Y sorprendentemente, hacía fresco. Era la excusa perfecta para una de esas reuniones de amigos. El tema de conversación era inevitable: los aranceles. Yo mismo había pasado el día dándole vueltas.

En la mañana, había tenido una reunión con mi equipo de dirección para analizar escenarios y sabíamos que la reciente tregua entre la presidenta y Estados Unidos no era estabilidad, sino solo una pausa antes de la próxima ola de incertidumbre.

Pedimos café. Jerry tenía el gesto serio, como siempre que hablábamos de costos. Emprendedor del sector construcción sabía moverse con márgenes ajustados. Fede, en cambio, tenía una mirada más analítica; consultor independiente, trabajaba con varias empresas y veía cómo cada una reaccionaba de manera distinta ante la incertidumbre. Y yo, experiencia en multinacionales de consumo masivo, con la mente aún en la junta de la mañana, donde mi equipo y yo habíamos coincidido en una sola cosa: ser proactivos. No esperar, actuar.

La conversación no tardó en ponerse seria.

- Jerry: “Neta, ya viste lo de los aranceles otra vez.”

- Fede: “Si nos meten el 25% en abril, nos revientan.”

Se referían a la posibilidad de que nuestro vecino del norte reactivara los aranceles a productos mexicanos.

- Jerry: “Lo peor es que no podemos hacer nada. Nos toca esperar y ver qué deciden allá arriba.”

Y ahí supe que tenía que intervenir: “¿esperar? Jerry, desde que te conozco eres de los que hacen que las cosas pasen. ¿Por qué ahora estás dejando que alguien más decida tu destino?”.

- “Es que no hay certidumbre. Un día dicen una cosa, al otro la cambian. ¿Cómo se planea así?”, respondió.

Ese era el verdadero problema. No eran los aranceles. No eran las decisiones de Washington. Era la mentalidad de depender de factores externos en lugar de construir estrategias de resiliencia. Así que le dije sin rodeos: “tienes dos opciones: esperar a que alguien en el mundo decida por ti… o preparar un plan B, C y D para que, pase lo que pase, sigas avanzando”.

Saqué a colación el hecho de que todos líderes de mentalidad incómoda coincidimos en una cosa: cero vulnerabilidad, pues la única forma de ganar es no depender de decisiones externas. Y aproveché para preguntar: “¿saben cuántas empresas desaparecieron en la pandemia de Covid-19 por esperar a que las cosas se ‘normalizaran’?”.

Y no me malinterpreten, no digo que esa haya sido la regla. Muchas empresas, aunque hicieron lo correcto, estaban demasiado expuestas para sobrevivir. Las que esperaron, desaparecieron; pero las que se adaptaron, dominaron, lo que reafirma que la espera es la enemiga del progreso.

Al final, mi táctica funcionó y Jerry dijo: “tienes razón. Mañana hablo con mi equipo para movernos y ver escenarios”. Así, lo que empezó como una conversación sobre crisis, terminó en un plan de acción.

Ese día reafirmé algo que los negocios no quiebran por los aranceles, las regulaciones o los cambios políticos; quiebran porque los líderes esperan estabilidad en un mundo que nunca ha sido estable. Si sigues esperando que las cosas se acomoden para ti, prepárate para perder.

Preguntas incómodas para líderes incómodos

La próxima vez que sientas que tu negocio está atado de manos por decisiones externas, pregúntate:

¿Estoy esperando que el gobierno me resuelva la vida o estoy creando mi propia ventaja

¿Estoy diversificando antes de que sea una crisis o solo reaccionando cuando ya es tarde

¿Mi equipo se está preparando para adaptarse o estamos atrapados en la trampa de la espera?

Hoy más que nunca, necesitamos revolucionar el liderazgo. No más esperar respuestas. No más excusas. Es tiempo de ser líderes incómodos. Los que se adelantan a lo que otros ni siquiera han pensado.

Soy Mario Elsner, y creo en un liderazgo que no se queja de la incertidumbre, sino que la convierte en ventaja.