12 propósitos de año nuevo para emprendedores en el 2025

El año nuevo es una oportunidad para analizar lo que hemos logrado y plantearnos nuevos objetivos, tanto personales como empresariales. Si eres emprendedor, esta es la oportunidad para plantear nuevas metas, claras y alcanzables.

Lo cierto es que los primeros meses solemos poner mayor énfasis en los propósitos, pero conforme pasa el tiempo se van olvidando. Para no perderse en el camino es importante no seguir tradiciones o inventar propósitos sólo porque hay que cumplir una cuota, si bien, suelen ser 12 propósitos, si crees que no serán alcanzables, puedes reducir el número.

¿Cómo lograr los propósitos?

Para que los propósitos se cumplan Ada Ramirez, especialista en negocios digitales, dice que es importante hacer un análisis de la empresa, conocer los logros alcanzados y los errores, para hacer un reajuste y establecer nuevos objetivos del año y definir lo necesario para lograrlo.

Estas metas necesitan ser realistas y alcanzables, por ejemplo, difícilmente una meta será expandir el negocio a nivel internacional si aún no has empezado a hacer envíos. Un objetivo más realista sería iniciar o aumentar los envíos nacionales.

También puedes fijar propósitos personales que ayuden a impulsar el negocio, por ejemplo, especializarse en marketing digital o ampliar la red de contactos.

Los 12 propósitos

Te compartimos una lista de propósitos que puedes fijarte este 2025, recuerda que cada negocio es diferente, por ello es necesario que elijas los que quedan mejor con tu negocio.

1. Crecer mi negocio

Siete de cada 10 negocios cierran en los primeros tres años de vida, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México, para no ser parte de las estadísticas es importante crear una estrategia, tanto digital como física, para posiciones en el mercado.

Puedes apostar por crear un sitio web, redes sociales, impulsar el comercio electrónico o una estrategia omnicanal.

2.Sumar nuevos colaboradores

El crecimiento del negocio viene acompañado de más trabajo, y es probable que el equipo actual de cofundadores no sea suficiente, por lo que será necesario crecer el equipo.

Si este 2025 sumarás colaboradores a la organización, asegúrate de que sean los mejores en sus áreas y compartan la filosofía del negocio, no contrates personal solo por cubrir una necesidad o porque son familiares, recuerda, las primeras personas de la empresa son las que definen el rumbo.

3.Mejorar la experiencia de compra

La experiencia de los consumidores es clave para que regresen, puedes apostar por mejorar la atención al cliente, ya sea por redes sociales, llamada telefónica o WhatsApp.

También puedes mejorar los empaques del producto, ofrecer promociones exclusivas para clientes frecuentes, brindar mejores métodos de pago y ampliar el catálogo de productos.

4.Hacer mejores campañas de publicidad digital

La presencia digital ya no es una opción, sino una necesidad, por ello es importante diseñar campañas de marketing digital. De acuerdo con Tiendanube, puedes hacer campañas en Facebook, Instagram o buscadores.

Recuerda siempre comunicar el mensaje indicado en la plataforma adecuada, pues en cada red social se encuentra un público diferente.

5.Ampliar mi catálogo de proveedores

Si este año buscarás expandir la línea de productos o servicios, será necesario conseguir a los mejores proveedores, para ello realiza un análisis previo de los insumos con los que ya cuentas y los que necesitarás, y haz una búsqueda que te permita conocer el mejor proveedor de acuerdo al precio-calidad.

6.Inscribirme a un curso aplicable a mi negocio

Como emprendedor es importante especializarte y tomar diversos cursos que te ayuden a crecer el negocio, pues la formación personal también es una herramienta para impulsar el negocio.

Elige un curso que te ayude a fortalecer tus habilidades y conocimientos, puede ser de contabilidad, administración, manejo de inventarios, marketing, etc.

7. Balancear mejor mi vida personal y laboral

Tener un balance entre vida personal y laboral suele ser complicado cuando se es emprendedor, pues al tener poco personal y presupuesto es necesario estar en todas las áreas del negocio; sin embargo, un propósito que puedes establecer este 2025 es destinar tiempo para ti y tu familia.

Puedes apoyarte de las aplicaciones que te ayuden a realizar tareas diarias de forma más fácil, incluso automatizar procesos que permitan que tengas más tiempo libre.

8.Ampliar mis canales de ventas

Si te interesa ampliar tu público es importante que consideres ofrecer tus productos en diferentes canales, siempre pensando en gestionar todo desde un solo lugar.

Puedes difundir y ofrecer por redes sociales, apunta a vender por marketplaces, comercializa de forma física y crea tu propia tienda online.

9.Innovar en el negocio

Si quieres llegar a nuevos consumidores y permanecer en el mercado es importante que apuestes por el desarrollo de nuevos productos. La innovación permitirá renovar los productos o ampliar la línea de servicios.

10.Mayor seguridad jurídica y fiscal

Es importante asegurar el negocio y protegerlo ante posibles fraudes o plagios. Si aún no lo has hecho, es buen momento de registrar el negocio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) o analizar si aún está vigente el registro.

También es momento de formalizar el negocio ante el SAT o poner en regla las facturas, y diseñar contratos que te protejan ante un fraude con proveedores.

11.Estrategia financiera adecuada

La salud financiera es el pilar del negocio, por ello apuesta por digitalizar los procesos fiscales, existen plataformas que te permiten conocer los ingresos y egresos y con ello hacer una proyección, también establecer recordatorios de pagos de facturas a proveedores.

Lo más importante es mantener separados los gastos personales de los del negocio, de lo contrario si al negocio no le va bien, la salud financiera personal se caerá.

12.Ampliar la red de contactos

Tener buenas relaciones puede abrirte nuevas oportunidades, por eso es importante conocer personas de tu sector y de otros con los que puedas hacer sinergia. Es mejor pensar en colaboraciones que solo en competidores.