En el primer semestre pago de pensiones del IMSS creció 15.7% anual; gastó más de lo avalado

El pago de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó, en el primer semestre del año, un crecimiento mayor al gasto general del instituto e, incluso, necesitó de mayores recursos a lo aprobado en el periodo, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre del año, se mostró que el gasto en pensiones del IMSS fue de 447,351 millones de pesos, un crecimiento de 15.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El crecimiento en el gasto en pensiones del IMSS fue mayor a los recursos totales ejercidos por la institución. Entre enero y junio de este año, el IMSS tuvo un gasto de 653,277 millones de pesos, un aumento de 12% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

En el reporte de Hacienda se observó que además del crecimiento en el gasto, el IMSS ejerció 4,388 millones de pesos más de lo aprobado para el periodo, a lo que Hacienda atribuyó a un “mayor gasto en el pago de pensiones”.

En este sentido, Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que estos recursos extra pudieron haberse observado ante retrasos en los pagos de algunas pensiones o bien, por otro tipo de pensiones, como pensiones por riesgo de trabajo, cesantía, invalidez o por personas que optan por un retiro anticipado.

De esta manera, las pensiones de los trabajadores que cotizan ante el IMSS absorbieron 68 de cada 100 pesos que el instituto gastó durante el periodo, superando otros gastos como inversión física, servicios personales, inversión financiera, entre otros.

La presión en el gasto público

En general, las pensiones son una de las presiones para el gasto público, no sólo en México, sino en otros países, sobre todo ante el envejecimiento de la población, por lo que se espera que el siguiente año continúe presionando el presupuesto.

Héctor Villarreal, catedrático del TEC de Monterrey, señaló que es probable que en los siguientes años el rubro de pensiones continúe creciendo, sobre todo porque la presión proviene de la Ley del 73.

“Va a seguir teniendo un crecimiento muy acelerado, al menos en los siguientes 12 a 18 años. Después, este crecimiento se achata, dado que entran las cuentas individuales, es decir, las cuentas de las afores”, agregó.

Este año, se espera que el gasto en pensiones contributivas (como las que dan el IMSS y el ISSSTE) sume un billón 637,700 millones de pesos, un incremento de 4.8% en términos reales respecto al 2024.

Mientras que por la Pensión Universal de los Adultos Mayores (pensión no contributiva), el gobierno gastaría 483,427.6 millones de pesos en todo el 2025, una reducción anual real de apenas 0.33 por ciento. No obstante, pese a la reducción, aún es por mucho el programa social más costoso para la administración federal.

De esta manera, en total el gobierno destinaría 2 billones 121,128 millones de pesos a pensiones tanto contributivas como no contributivas, lo que representa 23% del gasto neto total.