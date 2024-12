Petro firmará decreto de austeridad para regular el gasto en 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público elaborar un plan de austeridad del gasto para 2025. Esto luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

En la directiva presidencial se lee “el Gobierno Nacional en virtud de la facultad establecida en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, reglamenta anualmente, mediante decreto, un Plan de Austeridad del Gasto para cada vigencia fiscal, aplicable a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, con el compromiso de reducir el Gasto Público, en el marco de una política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos”.

Añaden que bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda se vienen desarrollando acciones tendientes a definir el Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2025. Esto con el fin de disponer, a partir de enero de 2025, de un plan que permita un uso riguroso y transparente de los recursos públicos, conforme a la Política de Gestión Presupuestas y Eficiencia del Gasto Público, y la Política de Compras y Contratación Pública.

En ese orden, el presidente Petro impartió las siguientes directrices:

-El Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectará para firma del Presidente de la República, en la primera semana del mes de enero de 2025, el Decreto mediante el cual se establezca el Plan de Austeridad del Gasto 2025.

-El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibirá a más tardar el día 24 de diciembre de 2024, por parte de las entidades destinarias de la presente Directiva, los insumos, propuestas y demás medidas que dichas entidades estimen necesarias o pertinentes para fortalecer y complementar las disposiciones que, sobre austeridad del gasto rigieron durante el año 2024, según Decreto 199 del 20 de febrero de 2024, con el fin de lograr un mejor Pian de Austeridad del Gasto para la vigencia 2025.

-Sin perjuicio de lo anterior, cada entidad pública deberá ir elaborando su proyecto de plan Interno de austeridad, el cual ajustarán y actualizarán inmediatamente se expida el Plan de Austeridad del Gasto por parte del Gobierno Nacional, para la vigencia fiscal 2025, y procederá a publicarlo en su respectiva página web.

La directiva finaliza diciendo que “el Plan de Austeridad del Gasto de 2025 deberá tomar en cuenta que el Congreso de la República no aprobó el Proyecto de Ley número 300 Cámara de 2024 - 245 Senado de 2024 - Por medio de la cual se expiden normas de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación y se dictan otras disposiciones, le que obliga al Gobierno nacional a realizar un mayor esfuerzo en la austeridad de los recursos públicos, que posibilite reducir o suprimir los gastos en aquellas actividades que así lo permitan, sin afectar el normal funcionamiento de la administración”.

“La desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto, que no son acordes a la realidad fiscal y económica. Por ejemplo, esperan que la eficiencia en la administración tributaria de la Dian les dé $28 billones, y además asumen crecimientos del recaudo de impuestos muy optimistas”, aseguró Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana.

Con base en proyecciones del analista, el recorte total debe ser de $35 billones para cumplir la regla fiscal en 2025.