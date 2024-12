Peso mexicano, entre las divisas más expuestas al cambio de políticas de Estados Unidos: Deutsche Bank

México es uno de los seis países con las divisas más expuestas y vulnerables a los cambios políticos de Estados Unidos, de acuerdo con un análisis del Deutsche Bank.

Antes del peso mexicano, se encuentran expuestos el won surcoreano; el riyal saudí; el grivna de Ucrania; el zloty de Polonia y la corona checa.

En su “Panorama Financiero para Mercados Emergentes en el 2025”, los estrategas del Deutsche Bank advirtieron que las economías de mercados emergentes están expuestas negativamente a amenazas de perturbaciones o cambios en el comercio mundial debido al mayor uso de aranceles, donde destaca el caso de México.

De acuerdo con los analistas, los cambios políticos en Estados Unidos también pueden generar perturbaciones o retrasos en los ciclos de flexibilización, a medida que las condiciones monetarias estadounidenses se endurezcan y a una dinámica institucional local más deficiente entre gobiernos y bancos centrales, por ejemplo.

Detallaron que la aplicación de aranceles como los que planea el próximo presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pueden generar presiones alcistas en los precios de aquel país, lo que eventualmente ameritaría una reacción de la Reserva Federal para detener el ciclo de recortes en la tasa o bien, hacerlo más gradual.

Explicaron que el tipo de cambio ha actuado como una válvula de escape para gran parte de los mercados emergentes en el transcurso del año y en consecuencia fue el impulsor de las mayores caídas en la rentabilidad total tanto en el mercado accionario de Brasil, México y Corea; como en los mercados locales de México, Hungría y Brasil.

Atractivo para foráneos y locales

Los expertos del banco de inversión destacaron, no obstante, que pese a esta exposición, los mercados emergentes de Brasil, México y Colombia ofrecen la mejor combinación de diferenciales nominales frente a los bonos del Tesoro, para los inversionistas no residentes y rendimientos reales a plazo para los participantes locales.

Así el diferencial de tasas más atractivo es el que ofrece Brasil, de 675 puntos base (diferencia entre las tasas nominales de Brasil, que es 11.25% y Estados Unidos que es 4.50%); seguido por el que prevalece entre México (10.25%) y Estados Unidos que es de 575 puntos base y el de Colombia (9.75%) y Estados Unidos que es de 525 puntos.

Recortes continuarán

Según el análisis, los ciclos de flexibilización continuarán en la mayoría de los mercados emergentes el próximo año, una tendencia que de por sí se había intensificado en todos los mercados emergentes.

Enfatizaron que la combinación de las altas tasas reales ex ante en combinación con un mayor debilitamiento de las presiones sobre los precios por la desaceleración de la demanda interna han abierto la puerta a una flexibilización generalizada.

Fed frenaría recortes

Pese a las previsiones del mercado, al interior del análisis del Peterson Institute of International Economics, titulado How Will Trumponomics work out explicaron que un panorama negativo para la inflación podría orillar a la Fed a abandonar los recortes en aras de respetar su objetivo.

“La gran pregunta es si Trump puede obligar a la Reserva Federal a abandonar su mandato y mantener tasas bajas ante una inflación más alta. El presidente Jerome Powell ha dejado claro que sigue comprometido con el mandato y con permanecer en la Fed como presidente hasta que expire su mando, en mayo del 2026, aunque será miembro de la Junta hasta el 2028”.

De acuerdo con Olivier Blanchard, investigador del PIIE y autor del citado análisis, “la economía Trump puede lucir bien por un tiempo con un fuerte crecimiento, pero sus efectos iniciales se revertirán con una inflación al alza”.