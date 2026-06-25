México contuvo más la inflación que Estados Unidos; estímulos a gasolinas favorecen

México logró contener más la inflación que Estados Unidos en mayo pasado gracias a los estímulos fiscales que se han otorgado a las gasolinas, en medio de la escalada de precios de los energéticos ante la guerra en Medio Oriente, así como el menor crecimiento económico, indicaron analistas.

Los datos oficiales de ambos países mostraron que en México la inflación se desaceleró a 3.94% anual en mayo, mientras que en Estados Unidos los precios al consumidor se aceleraron a 4.2 por ciento.

De esta manera, existió un diferencial de 0.3 puntos porcentuales entre la inflación de ambos países, los cuales son socios comerciales importantes para el uno y el otro.

James Salazar, analista de Kapital Grupo Financiero, explicó que si bien históricamente México enfrenta una inflación mayor a la de Estados Unidos, en mayo los papeles cambiaron debido a los estímulos fiscales que se otorgaron a las gasolinas, los cuales aliviaron posibles presiones en la inflación general.

“El precio de los energéticos es un tema coyuntural. En México, con el estímulo fiscal a las gasolinas, se evitó que el precio de éstas aumentara de manera importante, mientras que en Estados Unidos no se cuenta con un mecanismo así”, explicó.

En tanto, Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, explicó que en Estados Unidos la inflación ha encontrado mayor resistencia para seguir disminuyendo debido a la resiliencia de la economía, a la par de que el mercado laboral permanece relativamente sólido, con un consumo privado creciendo, mientras que en México la debilidad de la economía ha ayudado a reducir las presiones en la demanda, además de los estímulos fiscales.

“En conjunto, la menor inflación en México ha sido resultado de una combinación de una política monetaria restrictiva, una mayor estabilidad cambiaria, apoyos fiscales temporales al IEPS, la normalización de las cadenas de suministro y una economía que ha perdido dinamismo”, indicó.

El espejo entre la Fed y Banxico

Al igual que con el país vecino del norte, en México la lucha contra la inflación no ha terminado. Tanto la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el Banco de México (Banxico) han batallado en el último año por contener la inflación en sus rangos objetivos y, aunque ha parecido ceder, las presiones continúan.

“En el caso de la Reserva Federal, una inflación que continúa mostrando resistencia fortalece la postura de mantener cautela antes de reducir las tasas de interés. La Fed buscará tener mayor evidencia de que la inflación converge de forma sostenida hacia su objetivo antes de acelerar cualquier proceso de relajación monetaria.

“Para Banxico, el panorama es algo más favorable, ya que la inflación ha mostrado una trayectoria descendente más clara. Aún así, esperamos que mantenga una postura de cautela y que mantenga la tasa de interés de referencia en 6.50% en lo que resta del 2026 ya que persisten riesgos importantes”, agregó Janneth Quiroz.