Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentan en junio

Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron durante junio en línea con lo previsto, impulsados por el incremento de las existencias de vehículos de motor.

Los inventarios subieron 0.2% tras mantenerse sin cambios en mayo, informó el fin de semana la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los inventarios son un componente clave del Producto Interno Bruto (PIB) y uno de los más volátiles.

A tasa anual, los inventarios incrementaron 1.6 por ciento.

Los inventarios disminuyeron a una tasa anualizada de 26,000 millones de dólares en el segundo trimestre, restando 3.17 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Este lastre se vio compensado con creces por un menor déficit comercial, al disminuir la avalancha de importaciones relacionadas con los aranceles.

La economía creció a un ritmo de 3% el pasado trimestre, tras contraerse a 0.5% en enero-marzo.

Los inventarios minoristas se incrementaron en 0.2%, en lugar de 0.3% estimado en un informe anticipado publicado el mes pasado. En mayo crecieron 0.2 por ciento.

Los inventarios de vehículos de motor avanzaron 1.0%, en lugar de 0.9% comunicado con anterioridad. En mayo se elevaron en 0.6 por ciento. Los inventarios minoristas, excluidos los de autos, que entran en el cálculo del PIB, bajaron 0.1% en lugar de mantenerse sin cambios como se había informado inicialmente.

Los inventarios mayoristas subieron 0.1% en junio, mientras que las existencias de los fabricantes aumentaron 0.2 por ciento.

Las ventas de las empresas repuntaron 0.5% en junio, tras caer 0.4% en mayo. Al ritmo de ventas de junio, las empresas tardarían 1.38 meses en liquidar sus existencias, frente a los 1.39 meses de mayo.