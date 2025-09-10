Inflación de Argentina ligó cuatro meses por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles que la inflación argentina de agosto fue del 1.9%, registrando la misma variación respecto a julio. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación del 19.5%. En lo que respecta a la comparación interanual, el incremento trepó al 33.6 por ciento.

El dato llega en un momento políticamente delicado para el Gobierno, que aún digiere el revés electoral sufrido el pasado domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Para algunas consultoras, existían posibilidades de que el índice de precios fuera menor al de julio (1.9%), una incógnita que no se plasmó en la medición que publicó el INDEC este miércoles.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un tuit con siete puntos que, según él, explican el comportamiento de los precios y refuerzan la estrategia oficial para contener la inflación.

A continuación, los principales datos destacados por el funcionario:

Cuatro meses consecutivos por debajo del 2%: Caputo subrayó que el IPC Nacional se ubicó por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo, algo que no ocurría desde noviembre de 2017.

Inflación núcleo y componentes regulados: La inflación núcleo fue del 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales mostraron una variación negativa de -0.8%. Los regulados, en cambio, subieron 2.7%.

Canasta Básica: variación del 1%: La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total -indicadores clave para medir indigencia y pobreza- aumentaron apenas un 1% mensual.

Desaceleración interanual sostenida: El IPC Nacional registró una variación interanual del 33.6%, marcando dieciséis meses consecutivos de desaceleración. Es el dato más bajo desde julio de 2018.

Inflación acumulada más baja desde 2020: En los primeros ocho meses del año, la inflación acumulada fue del 19.5%, la menor para ese período desde 2020 (18.9%).

Por otra parte, el organismo estadístico informó que la división de mayor aumento en agosto fue "Transporte (3.6%)", producto de la suba en "Adquisición de vehículos y en Combustibles", seguida de "Bebidas alcohólicas y tabaco (3.5%)", por incrementos en "Tabaco". Como antecedente inmediato a la medición nacional del IPC, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) informó el lunes que la inflación porteña fue del 1.6% en agosto, lo que representó una desaceleración del 0.9% respecto al mes pasado.