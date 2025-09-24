FMI respalda apoyo del Tesoro de EU

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, elogió las negociaciones de Argentina con el Tesoro estadounidense, de cada a un acuerdo por una línea swap por 20,000 millones de dólares, la disciplina fiscal y anticipó que volverán a reunirse.

"Excelente reunión con el presidente Milei", planteó Georgieva luego de la reunión de 30 minutos que mantuvo con los funcionarios argentinos en el hotel en el que se aloja la comitiva. El encuentro se dio en el marco de la convocatoria por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

"Primero, doy la bienvenida al apoyo de los socios, como Estados Unidos, así como el respaldo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fortalecen el programa que tenemos con Argentina", dijo la funcionaria del organismo ante la prensa.

Enfatizó que es "muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda mantener el sendero a la baja de la inflación, la recuperación de la actividad económica, la caída de la pobreza y el aumento de la riqueza de los argentinos".

"Lo que tiene que bajar, que siga bajando, lo que deba subir, que siga subiendo", remató. Insistió en que "es muy importante que la disciplina fiscal, la política monetaria sólida y las reformas estructurales que van a fortalecer a la economía argentina".

Reveló que en la reunion con Milei dedicaron "mucho tiempo" a discutir las reformas estructurales críticas que impulsarán a la economía de cara a los mayores altibajos que ha mostrado la actividad en los últimos meses.

Consultada sobre sus consideraciones sobre el apoyo que el Tesoro y Washington estaban manifestando hacia Argentina, destacó que es muy importante "tener esa fortaleza del respaldo para Argentina, sobre todo en momentos en los que se llevan a cabo ajustes muy significativos. Lo que está haciendo Argentina es ajustar la dirección de la economía". Anticipó que los equipos volverán a reunirse.