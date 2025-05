Fisco tiene 2.93 billones de pesos en créditos fiscales; 65% ha sido controvertido en tribunales

El fisco federal tenía al cierre de marzo del 2025, 2.93 billones de pesos en créditos fiscales por cobrar, de los cuales 65% habían sido controvertidos en tribunales por los contribuyentes por lo que aún no pueden ser cobrados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, al cierre de marzo, había 195,419 créditos fiscales controvertidos, es decir, de contribuyentes que promovieron medios de defensa, por un total de 1.92 billones de pesos.

Roberto Colín, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, indicó que normalmente los créditos fiscales controvertidos o en litigio son de grandes contribuyentes que tienen los recursos para interponer medios de defensa.

“Un crédito fiscal es un adeudo del contribuyente. El contribuyente puede interponer un recurso legal: un juicio de nulidad o un amparo”, explicó.

De los 2.93 billones de pesos en créditos fiscales que tenía el fisco, 1.13 billones de pesos eran de grandes contribuyentes, es decir, aquellas personas o empresas que tienen ingresos por 1,250 millones de pesos al año.

Colín explicó que hay dos tipos de créditos fiscales: uno que es autodeterminado, cuando el contribuyente determina su pago de impuestos, lo declara, pero no lo paga, y el otro que son a partir de una resolución emitida por el SAT tras una auditoría.

Colín señaló que con base en el porcentaje de efectividad que tiene el fisco en cuanto a juicios fiscales ganados, se puede esperar que más de 50% de los créditos fiscales controvertidos terminen en una resolución favorable para que la autoridad los pueda cobrar.

El integrante del Colegio de Contadores explicó que hay varios esquemas mediante los cuales se pueden pagar los créditos fiscales: se puede hacer el pago en una sola exhibición, o bien un pago diferido o en parcialidades, pero con recargos.

Créditos factibles de cobro

Además de los créditos controvertidos, el fisco también tenía al cierre de marzo del 2025 un total de 1.5 millones de créditos fiscales no controvertidos por un total de un billón de pesos.

Los créditos no controvertidos son aquellos adeudos controlados por la administración tributaria aceptados por el contribuyente, al no haberse inconformado mediante algún procedimiento legal dentro del plazo establecido o bien al haberse inconformado se desista, se confirme la validez o se deseche y no se admita medio de defensa.

Hay dos tipos de créditos no controvertidos: los factibles de cobro, que tiene la administración tributaria en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro, y los de baja probabilidad de cobro, que son aquellos créditos que la autoridad ha determinado a cargo de deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.

Del billón de pesos de créditos no controvertidos, 621,209 millones de pesos eran de créditos factibles de cobro, y 385,950 millones de pesos eran de créditos de baja probabilidad de cobro.