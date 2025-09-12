Buscar
El Economista
Economía

Lectura 1:00 min

Ecuador retira el subsidio al diésel, unos 1,100 millones de dólares

Los recursos liberados serán redireccionados a programas que generen un impacto social y productivo.

main image

Reuters

El gobierno de Ecuador anunció el viernes la eliminación del subsidio al diésel, que representa unos 1,100 millones de dólares.

Los recursos liberados serán redireccionados a programas que generen un impacto social y productivo.

"Durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga de 1,100 millones de dólares para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban", declaró el gobierno.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete