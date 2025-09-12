Ecuador retira el subsidio al diésel, unos 1,100 millones de dólares

El gobierno de Ecuador anunció el viernes la eliminación del subsidio al diésel, que representa unos 1,100 millones de dólares.

Los recursos liberados serán redireccionados a programas que generen un impacto social y productivo.

"Durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga de 1,100 millones de dólares para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban", declaró el gobierno.