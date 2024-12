El cambio climático, cada vez más presente en la inflación

El cambio climático no es un acontecimiento nuevo. Desde años atrás este fenómeno ha afectado al mundo y, en los últimos años, se ha hecho cada vez más presente su efecto en la inflación.

Este año, en México, las diversas inundaciones, así como las sequías, afectaron los precios principalmente en el rubro agropecuario, el cual concentra las frutas y verduras, así como productos pecuarios.

“México no es el único país que está sufriendo por el cambio climático. Todo el mundo está sufriendo eso. Nosotros lo hemos hecho peor, en algunas partes, por la reforestación excesiva: cuando no hay árboles, no hay agua”, indicó Víctor Manuel Herrera Espinosa, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Incluso, el Banco de México (Banxico) ha alertado el cómo el cambio climático ha generado presiones inflacionarias, lo cual también ha afectado que la inflación ceda a un menor ritmo para ubicarse, nuevamente, dentro del rango de 3% +/-1 punto porcentual.

En este sentido, Galia Borja, subgobernadora de Banxico, dijo en meses pasados que Banxico sigue de cerca el fenómeno del cambio climático en la inflación. “Hasta ahora creemos que los riesgos están acotados, pero hay que seguir monitoreándolos desde cerca y tomar acción”.

En tanto, en septiembre la organización civil The Climate Reality Project América Latina aseveró que el cambio climático ha impactado a la producción agrícola en México, lo cual ha ocasionado un incremento de hasta 200% en los precios de las frutas y verduras.

En la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un nivel de 4.44 por ciento. Si bien se desaceleró respecto a la quincena previa, los precios de las frutas y verduras aumentaron más que la inflación general, a una tasa de 11.23% anual.

“El cambio climático es un riesgo importante para la inflación. Banxico ya lo señaló como uno de los riesgos. Esto se ha visto, sobre todo, en un incremento en el componente de frutas y verduras”, añadió Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex.

De los riesgos globales

La última edición del Informe sobre Riesgos Globales 2024, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), ubicó a los

“Los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio crítico de los sistemas terrestres (un nuevo participante este año), la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas son los tres principales riesgos a largo plazo que figuran en el Informe sobre Riesgos Globales en el 2024. Están interrelacionados y se refuerzan mutuamente”, se lee en el informe.

En este sentido, el WEF indicó que los cambios bruscos e irreversibles de los sistemas terrestres provocan fenómenos meteorológicos más extremos, los cuales pueden llevar al colapso de ecosistemas.

“La solución prioritaria es una reducción más rápida de las emisiones y la adopción de medidas creíbles por parte de todos los agentes de nuestro sistema económico para acelerar la velocidad y la escala de una transición limpia”.