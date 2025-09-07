Bessent reclama una revisión “independiente” de la Fed

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), reclamó este viernes una “revisión independiente y apartidaria” de la Reserva Federal (Fed), al criticar la ampliación de su misión y considerar que su independencia corre peligro.

“La credibilidad y la legitimidad política son fundamentales para la independencia. Ambas se han visto comprometidas por la expansión de la Fed más allá de su mandato”, escribió Bessent en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal.

Exigió que la Fed “restablezca su credibilidad” como institución centrada únicamente en su mandato legal de máximo empleo y precios estables.

Los comentarios de Bessent ocurren en un momento en que la administración del presidente de EU, Donald Trump, aumenta la presión sobre el banco central estadounidense, buscando influir en la institución para que recorte las tasas de interés.

Trump también intervino recientemente para destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, lo que, según los críticos, constituye un intento de ejercer un mayor control sobre la institución.

Bessent criticó el viernes el papel regulador de la Fed sobre los bancos.

Crítica el que la Fed inyectara demasiado estímulo mediante la flexibilización cuantitativa tras la crisis financiera de 2007-2009 y llevó a cabo una regulación excesiva del sistema bancario.

“Las políticas no convencionales, como la flexibilización cuantitativa, solo deben utilizarse en situaciones de verdadera emergencia, en coordinación con el resto del gobierno federal”, afirmó.

Sostuvo, en cambio, que debe centrarse en la “supervisión macroeconómica, la liquidez como prestamista de última instancia y la política monetaria”.

En cuanto a la regulación, pidió “un marco más coherente” que permita a otros reguladores, como la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda, liderar la supervisión bancaria, mientras se le deja a la Fed la vigilancia macro, la liquidez de prestamista de última instancia y la política monetaria.

