El BCE deja sin cambios tasa de referencia

El Banco Central Europeo (BCE) dejó ayer sin cambios las tasas de interés, tal y como se esperaba, y mantuvo una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, lo que frenó las expectativas de un nuevo recorte de réditos.

El BCE redujo a la mitad su tasa de interés de referencia en el año hasta junio, pero la ha mantenido en 2.0% desde entonces, argumentando que la economía de la zona euro se encuentra en una “buena situación”, aunque no se pueden descartar todas las opciones de política monetaria, incluida una mayor flexibilización.

Los datos recientes confirman esta visión optimista, lo que dio tiempo a los responsables políticos para comprender cómo los aranceles estadounidenses, el aumento del gasto público alemán, los inminentes recortes de tasas de la Fed y la agitación política en Francia podrían afectar al crecimiento y la inflación.

Según Lagarde, la incertidumbre sobre el comercio mundial se ha atenuado tras una serie de acuerdos arancelarios con Estados Unidos, incluido el acuerdo de la propia Unión Europea (UE), que establece un arancel de 15% sobre la mayoría de las importaciones estadounidenses de productos de la UE.