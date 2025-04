Arancel de 12% a México sino cumple demandas de Trump

En caso de que México y Canadá incumplan con la demanda del presidente de Estados Unidos de reducir el tráfico de fentanilo y la aplicación de la Ley migratoria, se harán acreedores a la aplicación de un arancel recíproco de 12% que será adicional al 25% que enfrentan las importaciones que no cumplen con el estatus del T-MEC, anticiparon economistas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).

Aludiendo a lo dicho por “fuentes oficiales” a las que tuvieron acceso, explicaron que “esta estructura refuerza el trato preferencial para los socios del T-MEC sujeto a condiciones de cumplimiento más amplias”.

El arancel recíproco que está en marcha para el resto del mundo es de 10% y se aplicará a partir del 5 de abril para todas las importaciones menos para las de México y Canadá.

A partir del 9 de abril, entrará en operación una capa adicional de aranceles diferenciados a los países que el gobierno de EU ha identificado como los que mantienen prácticas comerciales no recíprocas y tienen un rango amplio que alcanza hasta 49 por ciento.

En un primer acercamiento a las medidas arancelarias que forman parte del llamado “Día de la Liberación”, el equipo de economistas de la mayor asociación de instituciones financieras del globo divulgó dos análisis para estimar el impacto de las medidas.

En uno de ellos, titulado Liberation day: A new tariff framewoek arrived! explicaron que las medidas arancelarias actuales representan más que gestos simbólicos o disrupciones temporales.

Más bien, “la administración Trump ha subido radicalmente el costo de acceder al mercado estadounidense”.

Refirieron que los citados funcionarios del gobierno de aquel país les precisaron que la intención de estas medidas es “corregir décadas de desequilibrios comerciales”.

Disciplina fiscal para mejorar posición externa

En el otro análisis divulgado por los expertos del IIF, que lleva por nombre The dollar paradox: How to lose a currency war while winning it, explicaron que “la ingeniería financiera por sí sola no puede resolver los desequilibrios externos de Estados Unidos.

Tal como lo plantean, “la sostenibilidad de la posición externa depende del restablecimiento de la disciplina fiscal de largo plazo”.

Esto lo dicen porque consideran que pese a los compromisos políticos con la reducción del déficit, las medidas actuales que ha aplicado el gobierno de aquel país tienen un impacto mínimo en la corrección de las cuentas fiscales.

Refirieron proyecciones de la Oficina Central de Presupuesto que sugieren que la deuda federal superará 118% del PIB para el 2035.

En el IIF estiman que para poder estabilizar la trayectoria de la deuda de EU, se requieren ajustes significativos que incorporan: aumentos de impuestos o rectores al gasto por un total de al menos 2.7% del PIB.

En el análisis, liderado por el Jefe de economistas del IIF, Marcello Estevao y el economista senior Jonathan Fortun, explicaron que los ajustes fiscales deben ir más allá de las ganancias marginales de eficiencia y en cambio, abordar las presiones estructurales fundamentales como la reforma de las prestaciones sociales, la contención del costo de la atención médica y un sistema tributario más eficiente.

El T-MEC y los aranceles mexicanos

Tal como lo explicó la Directora de Análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 51.5% de los bienes enviados fuera México son exportaciones que se han acogido bajo el principio de nación mas favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Bajo este lineamiento, pagan una tarifa especial mínima que no requiere el cumplimiento del T-MEC de componentes producidos por cualquiera de los tres socios, México, Estados Unidos o Canadá.

El otro 48.8% de las exportaciones mexicanas están dentro del T- MEC y los aranceles impuestos a México están operando precisamente sobre ese 51.5% de las exportaciones.

Aún están vigentes los aranceles de 25% en bienes enviados fuera del T-MEC; 25% en acero y aluminio y otros 25% en autos con la exención de las partes hechas en cualquiera de los tres socios del acuerdo.

Banamex anticipa caída de 0.1% en el PIB

En una nota especial los analistas de Banamex señalan que aún no es claro por cuanto tiempo estarán vigentes estos aranceles, ni que países lograrán negociaciones rápidas y efectivas que les permitan mejores condiciones para vender sus productos a Estados Unidos.

Destacan que estas políticas tienden a durar varios años, como lo demuestran los aranceles al acero y aluminio que estableció Donald Trump en su primer mandato y que se mantuvieron (y siguen vigentes) durante la administración Biden.

Asimismo mencionan que el impacto negativo en los precios y en la actividad de algunos sectores del aumento en la tasa arancelaria efectiva, pasaría de 2.3% en el 2024 a 21.9% en el 2025, y las posibles represalias, son factores que podrían incentivar las negociaciones para su pronta eliminación.

Bajo este escenario, ahora ven el crecimiento de México en un rango de -0.1 a 0.6%, desde 0.0% actual, el cual precisarán próximamente.