Amador Zamora le contesta a Guillermo Ortiz: análisis omite indicadores clave

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contestó al texto realizado por el ex secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, indicando que el análisis del también ex gobernador del Banco de México (Banxico) omite indicadores clave.

En días pasados, Guillermo Ortiz publicó en Project Syndicate un texto donde señaló que la narrativa de mantener sin riesgos los fundamentales macroeconómicos se ha empezado a desmoronar.

“Aunque la economía mexicana mostró resiliencia durante esta transformación institucional (las reformas que se impulsaron desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador), su desempeño ha sido consistentemente decepcionante”, se lee en el texto.

De esta manera, el que fuera secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari señaló que la inversión en el país es débil, y está enfocada a programas sociales “insostenibles” y proyectos emblemáticos, además de que como país se tiene una productividad en declive en conjunto con la persistencia de la incertidumbre sobre la política económica.

A esto el actual secretario de Hacienda respondió en su cuenta de X que Guillermo Ortiz omitía indicadores clave para evaluar el modelo de la 4T.

“El ex secretario Guillermo Ortíz cuestiona los logros económicos recientes y señala limitantes estructurales. Sin embargo, su análisis omite indicadores clave para evaluar los resultados del modelo de la 4T basado en bienestar compartido con responsabilidad fiscal”.

De esta manera, Amador Zamora destacó los más de 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza del 2018 al 2024, así como la tasa de desempleo de enero del 2025 en 2.6%, el nivel más bajo dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La economía mexicana muestra señales de dinamismo y confianza. El desempeño ha superado expectativas y se refleja en mayores flujos de inversión y en el interés de empresas por participar en nuevos esquemas de desarrollo. México mantiene estabilidad macroeconómica y fortalece su posición global. La disciplina fiscal, la solidez financiera y su integración comercial reflejan la confianza en el país y la fortaleza de su modelo económico”, aseguró Édgar Amador.

Una economía rota

En días pasados, la Secretaría de Hacienda contestó a un texto publicado en The Economist, el cual señalaba a México con una “economía rota” al exponer el débil crecimiento que se reportó en el último año, así como niveles bajos de inversión. “Las condiciones para una recuperación son malas. La baja inversión está frenando el crecimiento”, consignó el medio.

A esto, la dependencia respondió que “La caracterización de la economía de México como ‘rota’ magnifica los acontecimientos cíclicos recientes y resta importancia tanto a los choques externos como a las fortalezas estructurales subyacentes”.

Indicó que los datos como evidencia no sustentan la narrativa de una economía “rota” y aseguró que lo que se observa es un ajuste cíclico, “no una falla en los fundamentos”.