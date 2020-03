La incertidumbre del mercado mundial y de México en particular no se alivia esta vez con los cañonazos de liquidez y bajas de tasas. Se requieren medidas contundentes de estímulo fiscal y acuerdos nacionales que garanticen empleo e inversión, coincidieron economistas de la consultoría Ducker Frontier y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

No cabe duda de la buena intención de la Comisión de Cambios en México y de la Fed en Estados Unidos. Pero la respuesta del mercado, el desplome generalizado de las bolsas tras el segundo anuncio fuera de calendario del Fed donde prácticamente ha puesto el dinero gratis (tasa 0 a 0.25%), se puede asumir que el mercado advierte que no está en manos de la banca central orientar un ajuste en la actividad económica afectada por una enfermedad que no se sabe cuanto tiempo estará presente afectando a la actividad económica mundial, dijo desde Washington, el analista senior para América Latina de la consultoría Ducker Frontier, Alejandro Valerio.

Estas observaciones son compartidas por el ex Subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo, quien en su cuenta oficial de Twitter, afirmó “El Fed ha bajado abruptamente la tasa de interés. Hasta este momento, Wall Street ha ignorado la medida y sigue en picada. Los problemas de la parte real de la economía no se solucionan con artificios monetarios”

Y agrega: “eso sí, distorsionan la naturaleza de los mercados financieros”. Es decir, siguen inundando al mercado de liquidez, y abultando en el caso del Fed, su balance de activos.

En México tampoco se resolverá con liquidez

Aquí en México, el Director del IDIC, José Luis de la Cruz, advierte que el diagnostico parece ser similar por parte de las instituciones financieras a las que esta dirigida la Subasta de Forwards Cambiarios.

Como se recordará apenas el jueves, cuando el dólar llegó a 22 pesos las autoridades subastaron 2,000 millones de coberturas cambiarias, pero solo se presentaron 9 postores que tomaron 460 millones de dólares. Una quinta parte de la oferta.

Claramente, consideró De la Cruz, “esa medicina no está diseñada para resolver la enfermedad que se cierne sobre la economía mexicana”.

“Existe el riesgo que se deterioren los empleos, que la contención frenará demanda, y vendrán problemas de ingreso. Se tiene que intentar una medida integral donde se acompañen la política monetaria con una fiscal expansiva, y estrategias para estimular a la inversión del sector privado en sectores estratégicos”, dijo.

Valerio explica que la alternativa para Banco de México está en el recorte de tasas, pero ante las circunstancias y el nerviosismo del mercado, es evidente que seguirán aplicando graduales recortes de tasa. Ahora, anticipa que podría cerrar el año en 6% el rédito. Pues para fines de año, habrá que agregar la incertidumbre que podrían generar las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Acuerdos nacionales para garantizar empleo

Para el experto de Ducker Frontier, en México será determinante escuchar la iniciativa que anunciará el gobierno esta semana en el sector energético, y confía que permitirán la inversión privada en el segmento, asumiendo que este cocktail de riesgos limita la posibilidad del gobierno de apoyar a la petrolera y al mismo tiempo estimular a la economía.

En tanto, el directivo del IDIC propone se impulsen acuerdos nacionales que garanticen el empleo e inversión e identificar los sectores estratégicos que podrían dar el impulso, donde claramente el primero, tendrá que ser el del cuidado de la salud.