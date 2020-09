Citibanamex reiteró que, con base en los números que se han registrado hasta el momento y los pronósticos que se tienen para los próximos años en materia de crecimiento, la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) local a niveles previos a la pandemia, será hasta el 2025, por lo que consideró que el actual será un sexenio perdido en economía.

Y no sólo eso, el área de estudios económicos del banco, destacó que si se toma en cuenta el PIB per cápita, la recuperación de este indicador será hasta el 2030 o 2031. Citibanamex reiteró este lunes su pronóstico de crecimiento del PIB local para este año, de una contracción de 11.2% y de un crecimiento de 4.1% en el 2021.

Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex, detalló que la previsión es que sí haya una tasa mucho menor de crecimiento en este sexenio de la que se vio en las últimas décadas, particularmente por la contracción de este 2020 derivada de la pandemia.

Refirió que desde el 2019 ya se vio una contracción del PIB de 1.3%, a lo que hay que sumar el -11.2% de este año y un bajo crecimiento que se espera en los siguientes que restan del sexenio.

“A esto se añade una política fiscal que definitivamente no diría que es pro cíclica, pero no es contra cíclica. A diferencia de lo que estamos viendo en otras economías del mundo, los estímulos fiscales no han sido tan pronunciados, y esto creemos que va a complicar un poco el panorama de recuperación. Entonces la perspectiva en términos, por ejemplo, de en qué momento volveríamos al PIB que teníamos antes de la pandemia, creemos que esto se vería hasta el 2025, y si lo vemos en términos per cápita, estamos hablando de 2030-2031”, dijo.

Iván Arias, también director de estudios económicos de Citibanamex, mencionó que aunque en el 2021 se espera un rebote en la actividad, eso puede nublar el juicio.

“En cuanto al crecimiento promedio del sexenio, una caída de 1.3% el año pasado, de 11.2% este año, (un crecimiento de) 4.1% el próximo año y de 2% entre 2022 y 2024, pues nos daría un crecimiento promedio en este sexenio, de cero básicamente”, enfatizó.

En materia de empleo, puntualizó que este año habrá una pérdida acumulada de 900,000 plazas; para el 2021 una recuperación de 400,000 y una ligeramente mayor en el 2020. “De tal manera que el empleo formal llegaría ya a sus niveles del 2019 entre finales del 2022 y principios del 2023”.

Recuperación será gradual

Sergio Luna director, economista en jefe de estudios económicos de Citibanamex, destacó que aunque ya se ve una recuperación desde junio en el sector exportador, el mercado interno permanecerá débil por las condiciones laborales precarias, lo que afectará el consumo.

Por otra parte, mencionó que otra variable que ha estado ausente es la inversión, lo que preocupa para el mediano plazo, pues si no hay esta, no habrá crecimiento.

Los economistas consideraron que hay algunas propuestas que permitirían aminorar los efectos de la crisis y se sustentan principalmente en mayores estímulos fiscales, y reactivar la inversión.

Al parecer ya se tocó fondo en expectativas

Para el economista de Citibanamex, Adrián de la Garza, al parecer ya se tocó fondo en materia de expectativas hacía la baja del PIB local, aunque no pueden descartarse nuevos movimientos, lo que dependerá de cómo evolucione la emergencia sanitaria y la consecuente actividad económica.

“Hay mucha incertidumbre todavía. Me parece que, dadas las circunstancias, la dirección hacia donde van las cosas, parecería que el espacio está acotado para que haya mayores revisiones a la baja, pero no lo descartamos”, dijo.

Presupuesto podría ajustarse

Sergio Luna consideró que los supuestos en los que se sujeta el Paquete Económico 2021 son muy optimistas y dejan muy poco margen de maniobra. En este sentido, ve una posibilidad elevada de que pueda ajustarse, lo que se daría en el primer trimestre del 2021.

“Tenemos un escenario macro y unos supuestos de ingresos vinculados a ese escenario macro que admiten poco margen de error; son supuestos optimistas desde nuestro punto de vista, tanto en términos de la expectativa de trayectoria del PIB como de la plataforma petrolera; de no cumplirse, el impacto, sobre todo en términos de generación de ingresos, obviamente hará una circunstancia más complicada”, detalló.

Pérdida del grado de inversión, no será en el corto plazo

Lucía Cárdenas, también economista de Citibanamex, no prevé, sin embargo, que se dé una pérdida del grado de inversión de México en el corto plazo.

“Preveríamos que para el siguiente año ciertos indicadores se van a deteriorar, sobre todo en términos de finanzas públicas, y dependerá mucho de la recuperación que estimamos para el país para el 2021 y de ciertos otros factores que veamos de mejora en cuanto a los mensajes y sobre todo en cuanto al tema de la inversión y ver cómo se empieza a recuperar”, refirió.