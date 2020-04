Las históricas salidas de capitales de mercados emergentes que se presentaron en marzo continuarán en la medida que el coronavirus siga propagándose en el mundo, advirtieron analistas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por su sigla en inglés).

El Instituto que asocia a más de 450 instituciones financieras de operación mundial y que recaba estadísticas preliminares sobre flujos de inversión a partir de datos de sus integrantes, estima que tan solo en marzo, se registraron salidas por 83,300 millones de dólares, de este tipo de mercados.

Una fuga que superó la observada en los primeros tres meses de la crisis financiera de 2008 a 2009, precisó.

Al interior de un análisis titulado Covid- 19 Éxodo de capitales desde los Mercados Emergentes, advirtieron que los mercados parecen estar más enfocados en la propagación del coronavirus que en las expectativas de crecimiento, lo que puede dar lugar a una segunda ola de salidas de emergentes.

En el análisis, liderado por Robin Boorks, economista jefe del IIF y Jonathan Fortún, economista del mismo instituto, consideran que las medidas de flexibilización que está aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos sí han favorecido a estabilizar la decisión de los inversionistas.

Sin embargo, matiza que son insuficientes para contener la incertidumbre.

México, de los que más pierden

En el análisis del IIF no hacen acercamiento alguno a ningún país en particular. Sin embargo, el administrador de fondos de Franklin Templeton, Luis Gonzali, comentó en un webcast que México no está exento de este ajuste de portafolios.

Advirtió, sin embargo, que México sigue pagando una tasa atractiva, 6.50%, y cuenta aún con fundamentales macro que no están del todo mal.

Refirió que el país tiene “ciertos estabilizadores” que permiten ordenar al mercado y que garantizan que puede hacer frente a sus responsabilidades.

“No creemos que se presente una fuga masiva y se ve en la tenencia de extranjeros que si bien bajó del 28% del total donde inició el año, y se encuentra ligeramente arriba del 27% del total. Sí bajó pero no fue una salida masiva”, aseveró.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en el mes de marzo, los inversionistas internacionales deshicieron posiciones en México por 4,600 millones de dólares (4.6 billion), una cifra que representa 0.4% del PIB de 2019.

