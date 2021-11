Actualmente el sector comercio es el que agrupa el mayor número de empresas en Perú. Según estima la Cámara de Comercio de Lima, al primer semestre del 2021 hay más de un millón 281,370 empresas.

“De todo ese universo, el 71% está en el comercio retail y comercio al por menor; mientras que el 23% se dedica al comercio al por mayor”, precisó Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial IEDEP - CCL.

“Estuvimos viendo el ritmo de crecimiento de nuevas empresas. En el primer semestre 2021 se ha tenido un crecimiento de nuevas empresas superior al 2020; pero también respecto al 2019. Se ve el ritmo de creación de empresas supera el 2019″, comentó.

Asimismo, dijo que más del 60% de las personas que crean empresas son mujeres; y que el 77% de las empresas creadas son de personas naturales con negocio. “Son indicadores de cómo la economía se está recuperando a lo largo del 2021”, destacó.

En otro momento, dijo que la masa salarial a partir de febrero del 2021 se va recuperando, y en promedio, en estos últimos meses es 5% por encima respecto a la del 2019. “Nuestra proyección es que las ventas del sector comercio minorista van a crecer 11.3% en el último trimestre 2021 respecto al último trimestre 2020”. “Hemos tenido crecimientos altísimos en algunos meses, sobre todo en el segundo trimestre del año. Pero ahora el crecimiento se va moderando. Con el cálculo de ayer, nos diría que el crecimiento en el tercer trimestre del 2021 ha sido de 11.5 por ciento. Estamos logrando como economía una importante tasa de crecimiento”, estimó.

No obstante, dijo que si bien estamos superando los niveles de producción del 2020, algunos sectores aún no alcanzan sus niveles prepandemia. “Comercio, manufactura y servicios van a ser los sectores que no van a lograr recuperar los niveles de producción”.