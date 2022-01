Pierre-Olivier Gourinchas es un economista francés apasionado por los modelos econométricos desde temprana edad, incluso fue reconocido con el Premio Bernácer 2007 como el mejor economista europeo menor de 40 años que trabaja en macroeconomía y finanzas, por su contribución en la investigación sobre la emergencia y la persistencia de burbujas de precios de activos, las causas de la crisis de liquidez en mercados financieros, y en la implicación de los fenómenos de control de riesgos y de reguladores financieros. También fue ganador del premio 2008 al mejor economista francés menor de 40 años.

Según información del sitio web de la Universidad de California, Berkeley Economics, Gourinchas creció en Francia, donde asistió a la Ecole Polytechnique. Recibió su doctorado en 1996 del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) y enseñó en la Stanford Graduate School of Business y en la Universidad de Princeton antes de unirse al departamento de economía de Berkeley en 2003 como profesor asistente.

Gourinchas es investigador asociado de NBER International Finance and Macroeconomics e investigador asociado de CEPR (Londres) y el International Growth Center (Londres). Es editor de IMF Economic Review, además es editor asociado del Journal of the European Economic Association y miembro del Comité Científico de la Fondation Banque de France.

Ha sido profesor de: macroeconomía, macroeconomía internacional y de finanzas en diferentes universidades de prestigio.

Dentro de sus intereses de investigación destacan: Consumo, ahorro precautorio, expansión del crédito, federalismo fiscal, enigma de la prima a plazo, mercado laboral y tipos de cambio. Actualmente se encuentra investigando sobre la integración financiera internacional, los ajustes externos y la dinámica cambiaria. Su doctorado concluyó con una tesis sobre los tipos de cambio y el consumo bajo la mirada de Olivier Blanchard, Ricardo Caballero y Rudiger Dornbusch.

Uno de los artículos con mayor repercusión en el ámbito académico lo escribió en el 2002 junto a Parker donde analizan la acumulación y consumo de activos a lo largo del ciclo de vida bajo incertidumbre de ingresos. Basado en cálculos macroeconómicos sobre la riqueza objetivo, y donde concluye que “el comportamiento del consumidor cambia notablemente a lo largo del ciclo de vida. Los consumidores jóvenes se comportan como agentes de existencias reguladoras. Alrededor de los 40 años, el hogar típico comienza acumular activos líquidos para la jubilación y su comportamiento se asemeja más al de una certeza consumidor equivalente”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el lunes 10 de enero el nombramiento del francés Pierre-Olivier Gourinchas como su nuevo economista jefe y director de estudios, en sustitución de Gita Gopinath, que se va a convertir en la número dos de la institución.

“Pierre-Olivier es conocido por su agilidad para detectar tendencias emergentes y por su experiencia en el análisis de los problemas económicos más apremiantes de la actualidad. Bajo su liderazgo, podemos esperar construir sobre la bien ganada reputación de excelencia en macroeconomía e investigación del Fondo al servicio de nuestros miembros globales”, agregó Kristalina Georgieva, la gerente del FMI.

Dijo que Gourinchas aporta un historial estelar de erudición y liderazgo intelectual en áreas macroeconómicas críticas para el trabajo del FMI, desde los desequilibrios globales y los flujos de capital hasta la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional y, más recientemente, las políticas económicas para la era de la pandemia.

Gourinchas comenzará su trabajo como el nuevo economista jefe del FMI el 24 de enero, inicialmente a tiempo parcial mientras concluye algunos compromisos docentes anteriores, y pasa a trabajar a tiempo completo el 1 de abril de 2022.

¿Qué es el premio Germán Bernácer?

El premio fue creado en 2001 por el OBCE (Observatorio del Banco Central Europeo), una asociación sin ánimo de lucro que, con el objetivo de mejorar la calidad de la política económica del Banco Central Europeo, observa las diferentes políticas económicas tomadas y promueve el debate público sobre cuestiones relacionadas con la economía de la eurozona.

El galardón es otorgado anualmente a jóvenes economistas europeos que han contribuido destacadamente en los campos de la macroeconomía y de las finanzas. Fue establecido para reconocer el esfuerzo realizado por jóvenes economistas europeos y estimular la investigación en cuestiones macroeconómicas y financieras de la eurozona.

