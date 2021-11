La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha iniciado desde este lunes una campaña para que los jóvenes (o cualquier persona) resuelvan sus dudas sobre tramitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), toda vez que a partir del próximo año será obligatorio.

En este sentido, la campaña “¿Tienes 18 años o más? Inscríbete al RFC fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones” buscará acercarse a la sociedad mediante un micrositio, talleres, tutoriales y videos informativos en redes sociales (Facebook, Tik Tok y YouTube).

De igual forma, el Ombudsperson fiscal pondrá a disposición de las personas interesadas sus 30 delegaciones y oficinas centrales de la Ciudad de México para brindar la asesoría necesaria.

Cabe recordar que en la Miscelánea Fiscal 2022 se aprobó que a partir de la mayoría de edad, toda persona deberá inscribirse en el RFC aún si no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica.

No obstante, en tanto no generen ingresos, ni tengan actividad laboral, las personas físicas no estarán obligadas a presentar declaraciones o pagar contribuciones y por lo tanto el fisco no dará lugar a la aplicación de sanciones o multas.

santiago.renteria@eleconomista.mx