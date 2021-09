Ni El Salvador se salvó de la caída del bitcoin. El precio del la criptomoneda cayó hasta 15% en menos de 24 horas luego de su adopción como divisa de curso legal en El Salvador.

Este 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar bitcoin como moneda de uso corriente; sin embargo, pese a que esta medida podría favorecer su adopción masiva y aceptación comercial, el precio de la criptodivisa se hundió.

Alrededor de las 10 de la mañana del martes, el día de su debut en el país centroamericano, el precio del bitcoin tocó un mínimo de 44,672.66 dólares, lo que representó una caída de 15.4% desde su nivel máximo del día previo de 52,850.43 dólares registrado a las 22 horas, de acuerdo con datos de CoinMarketCap.

En el transcurso de las horas siguientes recuperó terreno con una cotización de alrededor de 46,500 dólares por unidad, aunque no logró recuperar sus niveles previos al debut.

Hora de tomar ganancias

Corredores de divisas consultados coinciden en que la caída se debe a una venta en masa de este activo por parte de los inversionistas que compraron barato y que ahora quieren vender caro para lograr una toma de utilidades. La señal de compra fue hace meses. Hoy, la señal es de venta.

“En el mercado es muy famosa la frase Buy the rumor and sell the news. Naturalmente estábamos en un mercado extendido en el que el precio ya estaba muy arriba y comprar en el rumor con este efecto de El Salvador era señal de compra desde que anunciaron que lo iban a hacer moneda de curso legal. Ahí empiezas a comprar, comprar, comprar. Ahora es momento de vender”, dijo Octavio Pacheco, trader de criptodivisas independiente.

“Como en la mayoría de los activos financieros, incluido el bitcoin, lo que hicieron fue comprar el rumor y vender la noticia. Una vez que se confirma el hecho de El Salvador, se empieza a descontar del precio el beneficio por el alza del activo”, coincidió Juan Carlos Minero, Chief Investment Officer en BWCapital, una firma mexicana de asesores en inversiones.

El lunes, el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, confirmó la compra de 200 bitcoins adicionales a los 200 que ya tenía para poseer un total de 400.

Además del bitcoin, el dólar también se mantendrá como moneda oficial en aquel país.

Comercios aceptan bitcoin como medio de pago

En Twitter, el presidente Bukele, comercios y consumidores comenzaron a realizar publicaciones sobre sus experiencias comprando alimentos y otros bienes con bitcoin.

Los ciudadanos que deseen usar esta forma de pago, deberán descargar y registrarse en su billetera digital nacional (wallet) conocida como “Chivo”, que es una expresión local que se usa para referirse a algo bueno o bonito.

En un esfuerzo por impulsar la adopción de esta nueva forma de pago, el gobierno dará 30 dólares en bitcoins gratis a los ciudadanos que se registren en su billetera digital. Y a los extranjeros que inviertan tres bitcoins en el país, se les otorgará la residencia.

A pesar de que los ciudadanos podrán hacer pagos directamente a través de la app de Chivo, el plan del gobierno también es colocar alrededor de 200 cajeros automáticos en todo el país para quienes decidan convertir sus tokens en dólares estadounidenses en efectivo.

¿Panamá seguirá los pasos de El Salvador?

En Panamá un diputado presentó proyecto de ley para regular las criptomonedas.

El diputado Gabriel Silva, presentó el lunes 6 de septiembre un anteproyecto de ley para la regulación de bitcoin y otras criptomonedas en ese país. Silva realizó el anuncio a través de su cuenta de Twitter y detalló que su propuesta contempla el uso de la tecnología blockchain para mejorar la transparencia en trámites públicos y así como la opción de uso de criptomonedas para pago de impuestos.

“Hoy presentamos la Ley de Cripto. Esta iniciativa busca revolucionar la administración pública al transparentarla, al innovar y también impulsar una economía digital que le llegue a la mayor cantidad de personas”, dijo en un video.

