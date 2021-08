El Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) tenía en posesión para su administración 80.3 millones de dólares en efectivo, hasta abril del 2021, recursos asegurados por distintos procesos penales federales. Sin embargo, para que ese dinero sea utilizado por el gobierno se requiere de la resolución de las autoridades judiciales o ministeriales para determinar las figuras jurídicas para hacerlo como puede ser el decomiso, la extinción de dominio y el abandono.

Durante una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador del 14 de mayo del 2019, se anunció la creación del Indep, en sustitución del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con el fin de tener transparencia en el destino final de bienes y efectivo decomisados a presuntos criminales.

“Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano, hubiese alcanzado para muchas cosas”, expresó el mandatario en aquella ocasión, al hacer referencia al decomiso de 205 millones de dólares que el gobierno incautó en el 2007 en la residencia del empresario Zhenli Ye Gon.

Luego de una resolución dictada por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) respecto a un recurso de revisión sobre una solicitud de transparencia realizada por este medio, el Indep detalló lo siguiente:

“Se hace de conocimiento que el saldo de dólares americanos correspondiente a numerario asegurado en procesos penales federales que se mantiene bajo administración en el Depósito de Terceros en esta divisa aperturado a nombre del Indep en la Tesofe (Tesorería de la Federación), asciende al 30 de abril del 2021 a 80.3 millones de dólares”.

El Indep aclaró que estos dólares en efectivo fueron recibidos por parte de la Fiscalía General de la República bajo el concepto de asegurados en distintos procesos federales, es decir, su origen proviene de aseguramientos derivados de investigaciones, por ejemplo, contra los cárteles del narcotráfico u otro tipo de organizaciones criminales, entre otras.

En este contexto, el organismo precisó que este saldo se encuentra integrado por depósitos recibidos desde la creación del extinto Servicio de Administración de Bienes Asegurados (Sera), que data su formación desde el 2000 y que fue el organismo predecesor del SAE, el cual posteriormente se transformó en el Indep.

Especialistas consultados al respecto, indicaron que para que el gobierno pueda hacer uso de ese dinero, debe de haber una resolución judicial o ministerial que decrete la figura correspondiente, como puede ser el decomiso, la extinción de dominio o el abandono.

“Todos los bienes asegurados (...) se transfieren al Indep para su administración, en tanto se resuelve el procedimiento penal”, detalló Iván Aleksei Alemán Loza, socio de la firma Alemán Santiago Abogados.

El mismo Indep explicó que el saldo de esta cantidad varía mes con mes, conforme a las entradas o salidas de acuerdo con las instrucciones judiciales o ministeriales que pueden resolver la devolución, extinción de dominio, decomiso o abandono de dichos recursos.

“La regla es que el instituto los administre, es decir no se disponen para un destino por parte de la hacienda pública, dado el estatus jurídico de ese bien, que es un aseguramiento, entonces esos recursos no son bienes del gobierno, sino son bienes que no se han resuelto donde van a terminar”, añadió Alemán Loza.

Gabinete social

En agosto del 2019 se promulgaron las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, donde se instruyó, la creación del Gabinete Social de la Presidencia, el cual, dentro de sus funciones, puede determinar el destino de bienes extintos, relacionados o vinculados con hechos ilícitos.

De acuerdo con la normativa actual, el Gabinete Social es presidido por el titular del Ejecutivo, cinco secretarios de Estado, así como cinco directores generales de distintas dependencias, entre ellas el Indep.

Para Jorge Lara Rivera, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el Gabinete Social no debe de pensar que el Indep es la caja chica del gobierno, ya que, por ley, los recursos deben tener un fin de acuerdo con una resolución judicial.

Indicó que es necesaria la transparencia en el manejo de estos recursos, con el fin de evitar que el Estado se convierta en un ente que legitima indebidamente recursos.

Integrantes del Gabinete Social

Presidente de la República.

Secretario del Bienestar.

Secretario de Gobernación.

Titular de la Secretaría de Hacienda.

Secretario de Salud.

Titular de la SEP.

Titular del Indep.

Director del IMSS.

Titular del ISSSTE.

Titular del DIF.

Director del Conadic.

Fuente: Ley orgánica de la Administración Pública.

