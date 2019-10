Cuando se mantiene un presupuesto federal basado en indicadores irreales, como sucedió con un supuesto de un Producto Interno Bruto (PIB) de 2% para este año, se obtienen menores ingresos tributarios, se incumple con los calendarios de aportaciones para la administración del Ramo 28 de aportaciones a estados y municipios, y comienzan a peligrar los recursos que fondean programas de becas y apoyo directo a la población, alertan catedráticos del ITESM y la Universidad Panamericana.

Repetir la fórmula para el 2020, de utilizar supuestos optimistas en el PIB para el ejercicio presupuestal, por segundo año consecutivo, sin duda continuará mermando la confianza de los inversionistas locales y extranjeros, que preferirán llevar sus recursos a países que otorgan condiciones de certidumbre, alerta Gabriel Pérez del Peral, catedrático en temas macro de la escuela de negocios de la Universidad Panamericana.

Por su parte, el director de la escuela de posgrados de negocios en el ITESM, campus Guadalajara, Raúl Montalvo, agrega que los ciudadanos estamos resintiendo este achicamiento de la economía, lo que se suma al contexto de incertidumbre, pues aun repuntando el consumo, se puede identificar que la decisión de compra está ajustándose y el consumidor promedio prefiere los bienes de consumo diario, y está desplazando los de consumo duradero que son los que tienen implicaciones determinantes para el crecimiento del país.

El directivo del ITESM advierte que México ya tiene amplia experiencia en generar altas expectativas y no dar el crecimiento prometido. “Si las condiciones económicas no dan para un crecimiento de 2% el año próximo, como no fueron suficientes para este 2019, se requieren ajustes a la baja”.

“El mercado ya espera 1.3% para el 2020, según la encuesta de Citibanamex de esta semana. Obviamente no cuadran las estimaciones de ingresos por ISR y del IVA. Este año, por ejemplo, ha sido el IEPS el que ha sostenido, un poco, la recaudación”, agregó.

Un tema importante y que no se debe perder de vista “es la desilusión en términos de crecimiento que implica cuestiones en términos del gasto, del ejercicio de inversión y del impacto que tiene en los planes también del sector privado”.

Las partidas municipales

El catedrático de la UP agrega que la estimación del PIB es un supuesto toral para la elaboración de un presupuesto, pues a partir de ahí se estima la recaudación federal participable, por ejemplo, de la que se desprenden los principales fondos de participaciones que transfiere la Federación a los estados y municipios.

El calendario mensual de Hacienda de la administración del Ramo 28, por ejemplo, de participación y aportación a los estados y municipios, no se ha cumplido, acota, porque se desaceleró la economía y por su impacto en la recaudación. No se cumplieron las metas en calendario, y ahí tenemos el resultado en las protestas en Palacio Nacional.

“En México lo sabemos, no hay federalismo fiscal, tenemos un centralismo y los gobiernos estatales y municipales dependen de la Hacienda federal, y por eso ves a presidentes municipales tocando la puerta de Palacio Nacional, pues los calendarios de la administración de recursos se hicieron con base en pronósticos irreales del crecimiento que se niegan a actualizar. Son los últimos en corregir”.

La agencia calificadora Fitch ya había dado cuenta de este impacto en las cuentas de los subnacionales que, en su reporte a junio, advirtió que, en la primera mitad del año, las entidades federativas recibieron 351,000 millones de pesos por concepto del Fondo General de Participaciones, un saldo que estuvo “1.2% debajo de lo estimado por Hacienda”.