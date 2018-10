El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) espera que el Paquete Económico para el 2019, el primero para el nuevo gobierno, dé continuidad y sea similar al que se desarrolló para este año, comentó José Besil, presidente del instituto.

“Esperaría que el presupuesto para el siguiente año fuera muy similar al que se desarrolló este 2018. Hay muchas ideas, muchos conceptos nuevos que tienen que estar bien alineados, bien definidos”, indicó en entrevista.

Agregó que si bien el equipo de Andrés Manuel López Obrador publicó su Plan de Nación para el 2018-2024, en donde se exponen diferentes propuestas, aún no queda claro cómo es que se van a echar a andar.

“No sabemos cuándo se van a empezar a implementar estas promesas, bajo qué esquemas o mecanismos. No hay aún proyecciones financieras que nos hablen de dónde saldrán los recursos para costear estas propuestas, por lo cual darle continuidad al Paquete Económico le daría margen para aclarar todo eso”, expresó el presidente del IMCP.

Paquete en diciembre

El próximo 1 de diciembre, López Obrador tomará el poder como nuevo presidente de México, por lo que tendrá hasta el 15 de diciembre para entregar al Congreso su propuesta de Paquete Económico para el 2019.

Si bien aún no se han logrado reunir con el equipo de trabajo de López Obrador, el presidente del IMCP dijo que no presentarán su propuesta de reforma fiscal al nuevo gobierno, ya que ésta probablemente vaya en contra de las condiciones que se han puesto, como el no crear ni subir impuestos.

Cabe destacar que ante la reforma fiscal que implementó Estados Unidos este año, en donde recortó la tasa del Impuesto sobre la Renta corporativo, el IMCP propuso una reforma fiscal en donde contemplaba un recorte similar a la tasa, el cual sería compensado con la homologación del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas.

“Nuestra propuesta no va en línea con las del nuevo gobierno, por lo cual preferimos entender la filosofía de actuación del nuevo gobierno para poder tener una mayor participación activa”, mencionó.

Facturas apócrifas

Por otro lado, ante las declaraciones del nuevo gobierno de considerar la emisión de comprobantes fiscales falsos como delito grave, José Besil indicó que esta acción ayudará a implementar los castigos adecuados para aquellos que cometen este tipo de delitos.

Recordó que actualmente este delito no se considera grave, pero está dentro de los delitos de carácter fiscal y se considera como fraude. “La propuesta del presidente electo destaca dejar de promover este tipo de prácticas y poner una mayor vigilancia para tener las sanciones y castigos necesarios”.

Actualmente, los delitos de defraudación fiscal, como lo son la simulación de operaciones, son sancionados de tres a nueve años de prisión dependiendo del monto defraudado, mientras que la adquisición de comprobantes fiscales falsos se sanciona de tres a seis años de prisión. De ser considerado como un delito grave, las penas por emitir o comprar facturas falsas podrían subir, además de no tener derecho a fianza.

Al ser cuestionado sobre si hay contadores involucrados en ese delito, el presidente del IMCP mencionó que les es difícil detectar las facturas apócrifas, ya que no cuentan con una base de datos como la del Servicio de Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de obligaciones de sus clientes.

“Al no tener acceso a ese tipo de información, para nosotros es difícil revisar qué operaciones son reales y cuáles no. Para saberlo, tendríamos que estar dedicados 100% al negocio o contribuyente que nos contrata”, aseveró.