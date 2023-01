Con López Obrador el crecimiento promedio del PIB será de 0.6%; una cuarta parte del que logró EPN: Ernesto Revilla

El crecimiento promedio que tendrá México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador será de 0.6 del PIB, estimó el economista jefe para América Latina de Citigroup, Ernesto Revilla.



De cumplirse esta previsión, será casi cuatro veces inferior al desempeño alcanzado en la administración anterior, la de Enrique Peña Nieto cuando la economía consiguió una expansión promedio de 2.1 por ciento.



El también ex jefe de la unidad de política de ingresos de la Secretaria de Hacienda durante el sexenio de EPN subrayó que la diferencia de esta capacidad de crecer que perdió México, es de 400,000 empleos menos de los creados anualmente en el sexenio anterior.



Y también puede entenderse por la reducción de pobreza más acelerada que se tenía cuando Peña Nieto estaba a cargo del gobierno, pues anualmente ese redujo la pobreza en dos millones de personas entre 2012 y 2018, un amplio contraste con el incremento que se ha observado en esta administración.



Al participar en el seminario anual de Perspectivas Económicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) señaló que el crecimiento de México enfrenta una tragedia y vaticinó que a la larga generará presiones políticas y sociales.



Para 2023 estimó que la economía registrará un crecimiento de 1.4% que está arriba del consenso, que está en 0.9 por cieno.



“Creemos que subirá por el Carrier estadístico y por la expectativa de una recesión corta y moderada de Estados Unidos que se concretará en la segunda mitad de este año”.



El experto estimó que aún con la recesión económica, Estados Unidos conseguirá un crecimiento promedio anual de 1.8%% en 2023.

México resistirá recesión

En el mismo seminario participó el exgobernador de Banco de México, Guillermo Ortíz Martínez, quien confió que México resistirá la recesión de Estados Unidos sin contraerse.



Desde su perspectiva si se presenta una recesión en Estados Unidos no será profunda, casi no se notará y proyectó que es más probable que se formalice hasta el año 2024.



Claramente será resultado de la presión monetaria que impondrá la Fed para recuperar su credibilidad y este escenario se presentará solo si no vienen choques adicionales no previstos por ahora.



El efecto que tendrá la recesión leve de Estados Unidos en México, será de una desaceleración que casi no se va a notar y sostuvo que se dará hasta el año 2024.



Consideró que las remesas continuarán fluyendo hacia México; y destacó que la economía tiene menos desequilibrios tradicionales de lo que se presentó en otros periodos y consignó que aún hay segmentos del sector servicio que siguen rebotando, recuperándose de la profunda contracción que se experimentó en el año 2020, a causa de la pandemia y del nulo apoyo que recibió la economía para transitarla.

Nearshoring: ganancia por accidente

En el mismo seminario participó el economista jefe de Credit Suisse para América Latina, Alonso Cervera, quien observó que otro factor relevante para la economía mexicana será el nearshoring o la relocalización de empresas de China hacia América.



“A pesar que no existen políticas públicas abiertas y contundentes en México para atraer esos flujos de inversión, lo ganaremos por accidente (el nearshoring)”.



Reconoció que hay mucho entusiasmo por el tema, sobre todo al asumir que vendrá una desaceleración importante.



Recordó que hace poco más de 20 años, cuando entro en operaciones el Tratado de Libre Comercio, los estrategas de inversión hablaban de convergencia entre las familias mexicanas y las de Estados Unidos, lo que no sucedió.



También refirió el llamado mexican moment que se vaticinó en el sexenio anterior cuando vino una cascada de reformas estructurales, pero tampoco se completó.



“Entonces el nearshoring lo vamos a ganar por accidente, por la proximidad con Estados Unidos”.



Ernesto Revilla consideró que la relocalización es la gran oportunidad de mediano plazo pra la economía mexicana.



“La guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa y seguirá por décadas y la guerra de Rusia con Ucrania y todos estos choques van en el mismo sentido, las cadenas de suministro se tienen que acercar a donde está la demanda y más integradas y esa es la gran ventaja de México: estar pegado a Estados Unidos.



En el corto plazo no moverá la aguja del crecimiento en números macro, subrayó el economista de Citigroup. No se verá en 2023 ni en 2024. Pero observó que se ve mucho movimiento en los sectores del norte del país.



En la misma sesión, la directora de Investigación Económica de Banxico, Alejandrina Salcedo, destacó que las empresas del norte del país ya están reportando la llegada de inversiones del exterior.