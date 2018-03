El mayor beneficio de la cobertura petrolera como la que utiliza México desde el 2001 es el amortiguador que ofrece a las finanzas públicas cuando caen los ingresos por el hidrocarburo, consideró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Al evaluar los costos de comprar estas coberturas petroleras contra los beneficios, se encuentra una importante resistencia de la economía a choques importantes recibidos por el precio del petróleo y su impacto en los ingresos públicos”, mencionan.

Un documento de trabajo, desarrollado por Fabián Valencia y Chang Ma, investigadores del organismo, explicó que el manejo de estos instrumentos “suele complementar una estrategia de fondeo” que en sí misma es una práctica de aseguramiento.

Al interior del reporte, titulado “Ganancias por el mercado de seguros: el caso del riesgo en el precio del petróleo” (“Welfare gains from market insurance: The case of Mexican oil price risk”), reconocen que las ganancias de estas coberturas son menores, cuando los precios de las opciones exceden al valor actuarial.

En el análisis refieren que, además de México, hay otros tres países que han utilizado este instrumento para proteger sus ingresos por el comercio del petróleo, se trata de Ecuador, Ghana y Uruguay.

Ecuador fue el primero en manejarlas, en 1993, “pero tuvo significativas pérdidas y últimamente hay críticas por su manejo, pues hay alegatos de corrupción entre las autoridades”.

CONDICIONES DEL ÉXITO

Entonces, puede valer la pena aceptar algún riesgo base para garantizar un mayor beneficio de la cobertura, consideraron los expertos del fondo.

En el documento explican que la declinación del precio del petróleo suele impactar en la actividad económica de los exportadores del hidrocarburo, por lo que provoca fluctuaciones muy importantes en el Producto Interno Bruto (PIB) y en la inflación.

Estas consecuencias negativas de los choques por la caída del precio del petróleo se han amplificado al incorporarse en el spread de riesgos para la deuda soberana, expresó.

En este contexto, el diseño de políticas para manejar el riesgo de emergentes por la exposición a precios de commodities fluctúa alto y de forma relevante en particular para los exportadores.

El documento expone también que cuando la economía tiene menos salud al iniciar el manejo de las coberturas, los incentivos al default son más altos y esta probabilidad afecta las ganancias de asegurar una porción de la producción petrolera.

En contraste, cuando la economía está menos endeudada, los incentivos al default se debilitan, baja su riesgo y resulta mucho más sencillo cubrirse.

EL COSTO DE ASEGURARSE

Luego, el documento del FMI consigna que, desde el 2001, el costo de las opciones ha promediado 0.1% del PIB por año y se han ejercido sólo en tres ocasiones: en el 2009 con ganancias de 0.5%; en el 2015 con ganancias de 0.6% (las más altas ante la caída que ese año registraron los precios del crudo) y en el 2016 con 0.3% del Producto Interno Bruto.

Información de la Auditoría Superior de la Federación muestra que el año pasado el costo total del programa financiero de coberturas petroleras fue de 19,016 millones de pesos. Una cifra que contrasta con 17,503 millones que costó la del 2016.

El análisis del FMI explica que para reducir el riesgo de una caída en el precio del petróleo, el Banco de México ha comprado opciones de coberturas en el mercado asiático a precios iguales o cercanos al asumido en el presupuesto.

El manejo de estas opciones asiáticas ha permitido al gobierno asegurar en un precio mínimo el barril de petróleo por todo el año fiscal, que para el 2018 es de 46 dólares. El programa es ejecutado a través de varios contratos con bancos extranjeros como contraparte. Muchos de los contratos incluyen crudo pesado conocido como maya, pero una pequeña fracción de contratos son en Brent.