La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) presentó el nuevo billete de 50 pesos, que muestra en su anverso el proceso histórico del México Antiguo, específicamente la Fundación de Tenochtitlán y en su reverso presenta una imagen del ajolote, un anfibio endémico del sistema lacustre de la Cuenca de México. Esta pieza comenzará a circular a partir del viernes 29 de octubre y funcionará como medio de pago al mismo tiempo que la que tiene a José María Morelos al frente.

El billete de 50 pesos, con el morado como color predominante, es la denominación con la que termina el cambio de la nueva familia de billetes, que inició en agosto de 2018, cuando lanzaron la pieza de 500 pesos con Benito Juárez en el anverso.

En la presentación de la pieza, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, resaltó que el objetivo de cambiar los billetes de todas las denominaciones ha sido fortalecer los elementos de seguridad de las piezas para limitar la posibilidad de su falsificación así como producirlos en un material que permite alargar su tiempo de vida en circulación.

Conoce las características y elementos de seguridad del #NuevoBillete50 pesos que muestra el proceso histórico del México antiguo y el ecosistema de ríos y lagos. #BancodeMéxico pic.twitter.com/ck010D1sHM — Banco de México (@Banxico) October 28, 2021

En el mismo evento, transmitido en línea, el director general de Emisión de Banco de México y Cajero Principal de la Fábrica de Billetes, Alejandro Alegre Rabiela, precisó que en 2018, cuando emitió la primera pieza de la nueva familia, la falsificación de billetes rondaba las 66 piezas por millón en circulación. Ahora, con cinco denominaciones circulando de la nueva familia, ya bajó el índice a 39 piezas falsas por cada millón en circulación.

La nueva pieza de 50 pesos tiene como color predominante el morado; muestra al frente un fragmento del dorso del monolito denominado “Teocalli de la Guerra Sagrada”, compuesto por un águila posada sobre un nopal con el “Atl tlachinolli” en el pico.

Este monolito se exhibe actualmente en el Museo Nacional de Antropologia y fue esculpido por la civilización mexica bajo las órdenes de Moctezuma II.

Cincuenta ciudades, primeras en recibirlo

Desde el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Alegre Rabiela precisó que la estrategia de distribución es poner en circulación 60 millones de piezas de este billete en todo el país este año y que el próximo producirán 120 millones de piezas adicionales.

Como parte de la estrategia para ponerlo en circulación, el Cajero Principal de Fábrica de Billetes explicó que a partir del viernes 29 de octubre estará disponible en cajeros automáticos y bancos de la capital del país y que esperan que el miércoles próximo ya se encuentre circulando en unas 50 ciudades donde Banxico tiene cajas regionales, es decir en Monterrey, Hermosillo, Mérida, Veracruz y Guadalajara.

Estrategia identidad

Alegre Rabiela detalló que una familia de billetes como la que han presentado tiene una vigencia que fluctúa entre 7 y 11 años, contados a partir de la última denominación que se lanza.

Esto significa que será entre el año 2028 y el 2032, cuando se realizará una sustitución de esta naturaleza si la Junta de Gobierno determina el cambio.

El banquero central recordó que la estrategia detrás del arte de los billetes, ha tenido por eje mostrar los procesos históricos que han consolidado a la nación, representando en el anverso los procesos históricos más relevantes de México, guardando un orden cronológico. Es decir, la menor denominación, del billete de 50, corresponde al México antiguo y la mayor, del billete de 1000, al México contemporáneo.

Alegre Rabiela descartó que el lanzamiento del billete de 2000 pesos que sí está diseñado, pues serán la demanda de la población y la indicación de la Junta de Gobierno, los indicativos para su producción.

Este es el nuevo billete de $50, alusivo a la fundación de Tenochtitlan y al ecosistema de ríos y lagos de Xochimilco. Las imágenes corresponden al Teocalli de la guerra sagrada, al mural de Diego Rivera y al ajolote. pic.twitter.com/LtuPqZSrdO — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) October 28, 2021

Pieza metálica conmemorativa

El Cajero Principal de Fábrica de Billetes dijo que la pieza metálica conmemorativa de los tres años de gobierno del presidente de México no es una moneda y su producción y venta no contraviene ninguna ley pues no es un medio de pago.

Admitió que el material que usan estas piezas puede ser el mismo que el de monedas de cuño corriente, porque están comercialmente al alcance de población. Sin embargo acotó que para acuñar una moneda de curso legal, se incorporan características de seguridad y firmas electromagnéticas que son rigurosas y ayudan a dar certidumbre en su uso.

La producción artesanal o semi industrial como el que caracteriza a la pieza conmemorativa que tiene al frente el rostro del mandatario, puede ser fabricada por cualquier empresa que se especializa en medallas o piezas metálicas. Y es legal, siempre que no confundan con el uso de signos monetarios respecto de las que son aprobadas por el Congreso de la Unión conforme a la Ley Monetaria.

kg