Es la inversión pública la que tiene el atractivo suficiente para atraer al capital privado generador de empleo y multiplicador de crecimiento. Así es como ha funcionado la estrategia de productividad en 75 economías emergentes y avanzadas, de acuerdo con un análisis desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el capítulo analítico del reporte semestral Fiscal Monitor, estiman que cada punto del PIB que aumente la inversión pública, estimulará a la iniciativa privada a invertir otros 10 puntos del Producto, lo que en un lapso de dos años, favorecerá la creación hasta de 33,000 empleos.

En la presentación del capítulo, el Subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales en el organismo, Paolo Mauro destacó que la inversión pública tiene efectos de atracción sobre la inversión privada, de manera que al incrementarse, puede mitigar el “estancamiento secular y el exceso de ahorro que se han tenido desde que inició el choque económico por el Covid-19”.

El funcionario matizó que para conseguir estos resultados, la calidad y oportunidad de la inversión pública es muy relevante, y sugirió empezar a armar estrategias para tenerlas listas en el periodo postCovid.

Mauro dijo que no basta con salir al mercado y aprovechar el crédito barato, pues “los responsables de la formulación de políticas deben asegurarse de que el monto y la calidad de la inversión pública no presentan riesgos debido a un empeoramiento excesivo de la dinámica de deuda, en especial si no emiten monedas de reserva”.

El mapa estratégico

Al interior del capítulo titulado Inversión pública para la recuperación, expertos del organismo precisan que “para apoyar la recuperación, la inversión pública debe ser oportuna y al mismo tiempo mantener la calidad del proyecto”.

Así, proponen tomar cuatro pasos en el desarrollo de una estrategia de inversión post Covid: El primero debe ser centrarse en el mantenimiento de la infraestructura existente. El segundo, es revisar y volver a priorizar los proyectos activos; un tercero es crear y mantener una cartera de proyectos que se puedan entregar en un par de años y cuarto, empezar a planificar las nuevas prioridades de desarrollo derivadas de la crisis.

Estos pasos facilitarán la identificación de buenas inversiones que se pueden iniciar de inmediato y proyectos que prepararán a las economías para el futuro”, resaltaron.

El informe completo, que suele hacer un diagnóstico de la situación fiscal de los países miembros, será divulgado en su totalidad el próximo miércoles 14 de octubre, durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, que nuevamente se realizarán de forma virtual, como las de Primavera, para preservar la salud y garantizar las medidas de distanciamiento social entre los asistentes que suelen llegar de los 198 países miembros.

ymorales@eleconomista.com.mx