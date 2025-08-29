Inversionistas de AL buscan refugio en bienes raíces de EU

Los inversionistas latinoamericanos han comenzado a explorar opciones en el exterior para garantizar la estabilidad de su patrimonio y los bienes raíces de Estados Unidos surgen como una alternativa.

De acuerdo con la plataforma de inversión Dividenz, ocho de cada 10 inversionistas de América Latina se encuentran muy o extremadamente preocupados por su patrimonio.

Así, la incertidumbre política y económica de la región ha detonado un desplazamiento de capital hacia el real estate en Estados Unidos, considerado un mercado más sólido y confiable.

De acuerdo con la National Association of Realtors (NAR), México se colocó en 2024 como el tercer país extranjero con mayor inversión en bienes raíces residenciales en el país vecino del norte, y el primero entre los latinoamericanos, con más de 4,000 millones de dólares.

Paralelamente, la inclusión financiera en América Latina ha avanzado de forma constante: pasó de 55% en el 2017 a 74% en el 2024, lo que abre la puerta a nuevos esquemas que integren inversión y servicios financieros internacionales.

Lanzan herramienta de inversión

Para aprovechar la tendencia en los inversionistas latinoamericanos, Dividenz presentó su nuevo producto: Dividenz Account, una cuenta que combina funcionalidades financieras y de inversión mediante una suscripción mensual.

Ofrece una cuenta remunerada en dólares, rendimientos diarios, liquidez inmediata, hasta 4% de cashback en compras y una tarjeta Mastercard con operación global.

“Con Dividenz Account acercamos a los inversionistas latinoamericanos una herramienta diseñada para responder a sus necesidades reales: proteger su capital, hacerlo crecer en dólares y disponer de él en todo momento. Nuestro objetivo es que encuentren en un solo lugar la solidez del Real Estate en Estados Unidos”, afirmó Mariza Alvarado, directora comercial de México, Centroamérica y el Caribe de Dividenz.

Asimismo, explicó que los beneficios de esta cuenta están respaldados por activos inmobiliarios multifamiliares, industriales y comerciales reales, ya construidos y en operación en los mercados más sólidos de Estados Unidos.

Cabe mencionar que, en México, Dividenz cuenta con más de 2,800 inversionistas en sus diferentes productos financieros, con un ticket promedio de 158,000 dólares, y busca aumentar su presencia en el país como una alternativa estratégica frente a la incertidumbre económica regional.