Infonavit debe conservar la paridad en todos los organismos de gobierno: CTM

La reforma al Infonavit debe conservar la paridad en todos los organismos de Gobierno, no hay motivo para no hacerlo así, afirmó el secretario de Comunicación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Patricio Flores Sandoval, quien acudió a las mesas de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Entrevistado previo al encuentro, Flores Sandoval afirmó que “no tenemos más que buscar que no se pierda la paridad, se trata de que se conserve la paridad en términos de la conformación de todos los organismos del gobierno del Infonavit, porque no hay motivo para no hacerlo así. Nuestra historia en el Infonavit habla de haber construido toda la vida con cualquier de los presidentes, inclusive con el licenciado López Obrador, todo aquello que para el Infonavit ha sido importante”.

Destacó que el dictamen que se elabore debe considerar modificaciones, sobre todo porque “es una de las instituciones en donde el tripartismo ha funcionado mejor".

Flores Sandoval añadió que dado que “siendo dinero de los trabajadores, en donde no hay un centavo del Gobierno, siempre se ha apoyado al que es nombrado director del Infonavit para que se elaboren los grandes objetivos de vivienda que tienen los programas de gobierno. Pues, este no ha sido y no será la excepción”.

La meta de construir 1 millón de viviendas para los trabajadores “estamos de acuerdo en que así sea, con los mecanismos que quieran. Siempre y cuando, desde luego, vayamos todos juntos en la aprobación de los mismos”, destacó el representante del sector obrero.

Añadió que es muy importante la apertura de los diputados para el efecto de escuchar a todos los participantes, a todos los actores que se tienen que ver con esa Institución, “especialmente a los trabajadores, porque tampoco, reitero y subrayo, no pretendemos entorpecer ninguna reforma que beneficie a la clase obrera”.

Reiteró que nada que afecte al tripartismo, “estaríamos de acuerdo. A ver, si se pretende desaparecer las direcciones sectoriales, debería haber entonces secretariados técnicos por cada uno de los sectores para efecto de seguir manteniendo la participación directa y la voz de quienes representamos dentro del Infonavit”.

Respecto a los recursos que maneja el Infonavit, destacó que “el dinero debe ser aprovechado para quienes aportan el dinero, que son los trabajadores formales. Ahí no veríamos, obviamente, el mecanismo para efecto de que todo el dinero de los trabajadores, el ahorro de los trabajadores depositado en el Infonavit, se use para algo que no es. Sin embargo, si de alguna forma, como suele suceder, se requiere un financiamiento que verdaderamente esté garantizado para poder llegar a las metas, no estaríamos en desacuerdo, siempre y cuando también se nos tome en cuenta para tomar la decisión”.

Cabe destacar que todo el sector obrero propone que los rendimientos de la subcuenta de vivienda sean siempre arriba de la inflación.