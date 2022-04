Con la reciente publicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la comercialización de viviendas, especialistas del sector inmobiliario señalaron una serie de retos para su implementación, los cuales van desde la revisión de los contratos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la normativa sobre las ventas individuales y de casas usadas, hasta la falta de una ley federal que acompañe a la norma.

En el foro “Nueva NOM para la comercialización inmobiliaria”, Florencia Estrada, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), apuntó que, debido a que la comercialización de viviendas requerirá el acompañamiento de un dictamen estructural del inmueble, muchos propietarios no contarán con los recursos para ello.

“No solo es para los proveedores, es también para los propietarios que te quieren vender, porque te exigen ahora, que a la persona que quiere vender que tenga un dictamen técnico estructural en vivienda usada. No toda la gente tiene el dinero, sobre todo en la vivienda económica, para poder pagar”, dijo la representante de la AMPI en el foro organizado por la plataforma Tiburones Inmobiliarios.

Aníbal Pedrero, abogado especialista en el sector, acotó que la normativa habla de la obligación de cumplir con la misma a cualquiera que intervenga en la venta al público en general, por lo que habría que alertar que incluso si se vende una sola casa, pero es ofertada a través de redes sociales, portales inmobiliarios o incluso de puerta en puerta, ya se deben cumplir los requerimientos de la normativa.

“Si tú agarras el teléfono y dices ‘Florencia Ernesto, aquí está mi casa en venta’, no pasa nada, pero si lo pones en el público en general aplica estrictamente la norma”, explicó Pedrero.

Además, ya que la NOM urge por la inscripción de contratos ante la Profeco, habrá que checar si el organismo tiene la capacidad que permita la revisión pertinente en cada operación.

“En el tema de la Norma 247 (vivienda), es muy clara, vienen señalados los pasos a seguir y los documentos que se debe incluir en el contrato, supuestos para terreno y casa, y todo de términos y plazos, eso es lo que hay que cuidar en la redacción del contrato.

“Pero la Profeco se va a saturar, porque si los promotores inmobiliarios presentan en este momento a la Profeco 'me tienes 30 días para contestar', los vas a matar, hay que tomar la iniciativa en esta coyuntura”, dijo Pedrero.

En tanto, Ernesto Meana, ex titular de la AMPI en la Ciudad de México, señaló que la falta de una ley federal inmobiliaria restringe el alcance la de la NOM a nivel nacional por la falta de leyes que regulan los temas señalados, lo cual impide determinar las sanciones ante el incumplimiento de las medidas.

“Cada uno de los estados de la federación tienen una ley inmobiliaria, y AMPI tiene en Ciudad de México una ley, pero lo que no se tiene es un reglamento de la aplicación de la ley, y por lo tanto no puede sustentarse si no tengo una forma de procedimiento a la ley creada, cómo la voy a regular o aplicar”, sentenció.

“Es otros estados de la república sí se tienen ya las leyes profesionales inmobiliarias locales, en este caso particular todavía no hay una ley federal para los 32 estados. Si en la Ciudad de México me planteas el problema, tenemos un grave conflicto, pero no puede tener sanción”, acotó Meana.

El extitular de la AMPI local indicó que el artículo 87 de la NOM señala que, una vez enviado el contrato a la Profeco, hay un plazo de 30 días para responder, pero sí en el periodo de 30 días más no hay respuesta, el contrato se dará por válido.

Aciertos de la NOM

Los especialistas coincidieron en que la NOM representa avances importantes en materia de regularización del sector, pues, aunque la mayoría de los estados en el país tiene una ley inmobiliaria, no había una norma que dictara las reglas.

Florencia Estrada recalcó que la diferencia entre lograr una operación sana o no, se determinará por el conocimiento en el sector, por lo que los profesionales inmobiliarios certificados serán una mejor opción.

“Yo me congratulo de esta norma, porque la AMPI ha estado trabajando desde el 2003 o el 2004, ya que nosotros ya tenemos registrados los contratos de adhesión en Profeco”, mencionó.

“Va a poner un orden en los servicios inmobiliarios, obliga a que las personas que se dedican a la comercialización estén registradas, tengan la certificación federal”, añadió la presidenta de AMPI nacional.

Aníbal Pedrero consideró que la reglamentación a través de la norma permite que las personas que intervengan en la compra-venta de inmuebles sean profesionales, debido a la especialización de los requisitos.

Actualmente, AMPI cuenta con más de 5,000 profesionales inmobiliarios registrados en su padrón.