Xolos potencian rugido tardío de "Pantera" Zúñiga

Raúl Zúñiga es el delantero sensación de Xolos de Tijuana rumbo a la Liguilla del Apertura 2024, en la que su equipo enfrentará a Cruz Azul en cuartos de final.

La semana pasada anotó tres goles en dos partidos (contra América y Atlas), que sirvieron para que Tijuana obtuviera el último boleto a la Liguilla y, al mismo tiempo, posicionaron al propio Raúl como el máximo goleador en la historia del formato de repechaje Play-In de Liga MX.

Además, esos tres goles lo consolidaron como el mejor goleador de Xolos en este semestre, sumando los cuatro que consiguió en fase regular.

Todos esos datos hacen más increíble la historia del colombiano José Raúl Zúñiga Murillo, apodado "Pantera" por su velocidad y voracidad en el área rival. Un pasado de rechazos, racismo y debut profesional tardío está a su alrededor.

“Siempre he sido muy terco con el tema del futbol. Dije: ‘este es mi sueño y lo voy a cumplir’. Pensé en tirar la toalla porque tengo un niño y responsabilidades, no podía vivir de la aventura, pero se dio una posibilidad en México y vine a luchar”.

Esas fueron palabras de "Pantera" Zúñiga al medio colombiano Gol Caracol a finales de octubre de este año, cuando ya era uno de los elementos clave de Tijuana bajo la dirección técnica de su compatriota, Juan Carlos Osorio.

Nacido en Juradó, un municipio con menos de 8,000 habitantes que colinda con el Océano Pacífico, Raúl Zúñiga decidió emigrar en busca de oportunidades para convertirse en futbolista profesional desde que tenía 18 años.

Sus primeras escalas fueron dentro de su país, en Bogotá y Barranquilla, donde vivió una realidad diferente rodeado de rascacielos y millones de habitantes. Según su relato, fue víctima de racismo, a pesar de estar entre compatriotas.

“Ese inicio no fue nada bueno porque venía de un pueblo muy pequeño a una gran ciudad como Bogotá, donde muchas veces me perdí, no llegaba a los entrenamientos, viví un poco el tema de racismo, ahí son blancos y estaba un poco limitado porque de donde soy somos personas morenas. Estaba tímido de enfrentarme a una gran ciudad”.

No pudo quedarse en ningún club profesional de su país y el reloj seguía avanzando. Estaba alrededor de los 20 años, una edad que en el futbol ya es considerada retrasada para debutar.

Entonces optó por probarse en equipos de Argentina y Alemania. En territorio teutón se adaptó correctamente, recuerda, pero su permiso de trabajo expiró y se vio obligado a regresar a Colombia.

“En Colombia, lamentablemente, a los 19, 20 o 21 años, si ya no estás establecido en un equipo es muy difícil que se te abran oportunidades. Empecé a batallar un poco, estaba enfocado en otras cosas porque ya tenía a mi hijo. Empecé a jugar futbol aficionado y eso me permitió conocer a personas involucradas en el tema de manejo de jugadores, conocí a una persona llamada Óscar y me dijo que había la posibilidad de ir a México, pero, la verdad, no se lo tomé en serio.

“Lo pensé un poco porque ya había fracasado, había tenido ciertas dificultades que me llevaron a aquí y allá. En ese momento tenía una propuesta de trabajo que era muy buena, pero obviamente sufría porque estaba dejando mi sueño. Pero tomé la decisión para venir a México”.

Era verano de 2019. "Pantera" Zúñiga llegó a prueba con Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), un equipo que jugaba en la extinta Liga de Ascenso desde 2016.

Pasó las pruebas y consiguió seis goles en 12 partidos en el torneo Apertura 2019, además de disputar minutos en la extinta Copa MX. Ese rendimiento provocó que recibiera ofertas de otros equipos del Ascenso MX, e incluso de Liga MX, cuando Potros UAEM desapareció en 2020.

Fue así como Grupo Caliente se fijó en él y potenció sus habilidades hasta la fecha. La primera parada fue en Dorados de Sinaloa, en Liga de Expansión. Firmó 38 goles en cinco torneos con el equipo sinaloense (un torneo interrumpido por la pandemia) y eso lo catapultó a primera división.

Llegó a Gallos Blancos de Querétaro a partir del torneo Clausura 2023 y marcó ocho goles en todo ese año, aunque el equipo no avanzó ni siquiera a repechaje. Sin embargo, eso fue su pasaporte para firmar con Xolos en el Clausura 2024.

Hasta ahora suma 10 anotaciones con la camiseta de Tijuana y se encuentra encendido rumbo a la Liguilla del Apertura 2024, dejando en la banca a un delantero experimentado como es el paraguayo Carlos González, ex de Necaxa, Pumas, Tigres y Toluca.

“Me siento muy bien aquí (en Tijuana). Creo que soy un bendecido porque Dios vio todo lo que pasé y luche, gracias a Dios se me dio la oportunidad de conseguir el sueño”.

"Pantera" Zúñiga debutó como profesional a los 25 años. Actualmente tiene 30 y supera los 160 partidos como profesional. Además, el valor de su carta creció de 800,000 euros a 1.2 millones desde su salto de Dorados a Xolos.

Liga MX: Cuartos de Final Apertura 2024

Cruz Azul (1) vs. Tijuana (8)

IDA:

Estadio Caliente, Tijuana

Miércoles 27 de noviembre

21:10 hrs.

Transmisión: Caliente TV

VUELTA: