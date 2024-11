Xolos pasa el examen play-in; enfrentará al Cruz Azul

Por fin, la frontera se conectará a una liguilla después de cinco años de ausencia de Tijuana, al obtener su boleto con un marcador 3-0 en el Play-In ante Atlas FC.

Los goles de Tijuana exhibieron la debilidad defensiva de los Zorros. Raúl Zúñiga se lució con doblete al minuto 4 y al 20'. El tercero fue de Kevin Castañeda al 84'. Ahora, como octavo invitado a la liguilla, el efecto Juan Carlos Osorio tendrá que extenderse para batallar contra el Cruz Azul, equipo líder del torneo.

"Nos ilusionamos ahora que en el partido de ida y vuelta todo puede pasar ante el mejor equipo del torneo, pero nos ilusionamos. Los jugadores mexicanos son buenos profesionales, quedó demostrado que en cuanto a competir el equipo está maduro. Enfrentamos a un equipo con idea de juego, si hay algo en esta liga, es la competitividad. Que Cruz Azul juegue mejor o con ventaja en la parte estratégica lo veremos en el juego", señaló el colombiano que disputará su primera liguilla desde el 2019.

Osorio con sus rotaciones hizo funcionar al equipo ganándose la convicción del grupo.

“Estoy feliz por ayudar al equipo, gracias a dios conseguimos la victoria que nos da la oportunidad de clasificar, tenemos un equipo bueno tácticamente. La pieza clave del siguiente encuentro es recuperarnos, el equipo está para más y demostró que puede llegar lejos”.

‘La Pantera’ es el máximo anotador de los Xolos este torneo y ha probado el sistema de rotación del técnico Osorio.

“Soy delantero y espero que me sigan dando confianza. Al principio me afectó mucho y lo voy a tomar con mucha madurez. Me siento más cómodo jugando por dentro”, explicó Zúñiga.

Tras el bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022) Atlas no clasificó a liguilla en el Apertura 2022 y en el Clausura 2023 entró a cuartos final.

"No hemos llegado del todo recuperados, hemos tenido muchas bajas. Esta cancha (Tijuana) es rápida, nos costó mucho. Esto ha sido clave por el mal inicio que hemos hecho. Tijuana tiene un banquillo extraordinario", expresó postpartido Beñat San José, entrenador del Atlas. En su primer año como DT del club, el español tiene un balance de 10 partidos ganados 12 empates y 17 derrotas.